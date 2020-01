Kümmert sich ab der Saison 2020/2021 um die Keeper beim Fußball-Bezirksligisten: Andy Wilkens. (TSV Bassen)

Bassen. Neue Personalie beim TSV Bassen: Andy Wilkens wird ab Sommer Torwart-Trainer beim Fußball-Bezirksligisten. Der 35-jährige wechselte bereits im Winter 2018 zu den Grün-Roten und gehörte als Torwart dem Kader der Ersten an. „Wir freuen uns sehr darüber, dass Andy uns weiter zur Verfügung steht. Mit ihm haben wir genau den richtigen Mann für die Aus-und Weiterbildung unserer Torhüter. Andy beabsichtigt auch, in naher Zukunft den Trainerschein zu machen. Er wird ab der neuen Saison Nachfolger von Uwe Rechten, der angekündigt hat, ab Sommer etwas kürzertreten zu wollen. An dieser Stelle möchte ich mich schon einmal bei Uwe Rechten für seine hervorragende Arbeit bedanken. Unser Trainerstab für die neue Saison ist damit komplett“, berichtete Teammanager Adrian Liegmann. Chef-Trainer Uwe Bischoff und Co-Trainer Denis Schymiczek hatten ihre Verträge bereits Anfang Januar jeweils um ein weiteres Jahr verlängert.