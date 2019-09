Trainer Fabio Bartolone und sein Team sind voll fokussiert und bereit für den Start in die Spielzeit 2019/2020. (Björn Hake)

Eigentlich sind sich die Volleyballer des TV Baden in Sachen Saisonziel einig. Es lautet Klassenerhalt. Dieses Ziel nennen die meisten Spieler des Zweitligisten im neuen Saisonheft des TVB. Eine Antwort sticht aber doch hervor. Zuspieler Nick Sörensen gibt in dem Magazin an, dass er gerne unter den Top drei in der 2. Liga Nord landen möchte. Diese Zielsetzung ist extrem hoch angesetzt. Allerdings haben die Badener in der Vorsaison ihre Zweitligatauglichkeit mehrfach bewiesen – der Klassenerhalt ist der Beweis dafür. Nun können die Badener erneut zeigen, dass sie im Unterhaus gut aufgehoben sind. Und gleich beim Saisonauftakt werden sie ordentlich gefordert. Der TVB empfängt am Sonntag (Anpfiff um 16 Uhr) den FC Schüttorf 09. Für die Gastgeber gehört der FCS auch in dieser Spielzeit zu den Topteams der Liga.

Dass Sörensen mit einem forschen Ziel in die zweite Zweitliga-Saison des TV Baden geht, begrüßt Peter-Michael Sagajewski. Die Äußerung des Zuspielers zaubert dem Manager des TVB quasi ein Lächeln ins Gesicht. „Nick soll ruhig zeigen, dass er da oben rein will. Ich habe da überhaupt nichts gegen, wenn er das sagt. Ich finde es sogar ziemlich gut“, sagt der Manager schmunzelnd.

Besonders im Endspurt der vergangenen Saison haben die Badener ihre Reifeprüfung abgelegt und sich eine zweite Saison im Unterhaus wahrlich verdient. „Ich hoffe, dass wir jetzt zum Beginn der neuen Spielzeit an das Ende der vorigen anknüpfen“, sagt Trainer Fabio Bartolone, der mit Sagajewski eine Sache teilt. Die beiden Macher des Zweitliga-Teams gehen die erste Aufgabe am kommenden Sonntag mutig an. Zwar betonen sowohl der Manager als auch der Trainer, dass Schüttorf zu den Schwergewichten der Liga werden könnte, aber chancenlos seien die Badener keinesfalls, sagen sie unisono.

Was der TV Baden dem FC Schüttorf 09 voraus habe, sei ein eingespieltes Team, findet Peter-Michael Sagajewski. Laut des Managers hat es beim FCS während der Sommerpause einige Veränderungen im Kader gegeben, zudem wurde mit Henk Goor ein neuer Coach geholt. Der niederländische Trainer hat jedoch auch prominente Namen in seinem Kader: Die beiden neuen Deutschen Meister im Beachvolleyball Bennet und David Poniewaz stehen unter dem Hallendach für Schüttorf auf dem Feld. „Die Frage ist, ob die beiden gegen uns schon dabei sind. Fehlen sie, wollen wir natürlich der Nutznießer sein“, hofft Sagajewski, dass sich die Zwillingsbrüder nach ihrer erfolgreichen Beachsaison noch eine Pause gönnen. „Schüttorf muss sich erst noch einspielen.“ Das sei beim TVB nicht der Fall. Dass es spielerisch recht gut läuft, hat der TV Baden am Mittwoch gezeigt. Ein Testspiel gegen die SVG Lüneburg II gewann das Bartolone-Team mit 3:1. Bei dem Drittliga-Team des SVG haben laut Sagajewski auch einige Spieler mitgewirkt, die bereits in der 1. Bundesliga für Lüneburg aktiv gewesen sind.

Darüber hinaus betonen Bartolone und Sagajewski, dass der große Zusammenhalt in ihrer Mannschaft zu einem entscheidenden Faktor werden kann. Dieser Teamgeist hat die Badener in der Vorsaison förmlich zum Ligaverbleib getragen. „Daher hoffe ich auch, dass die Jungs mit breiter Brust in die Saison gehen“, sagt der Manager. Der Optimismus, dass der Klassenerhalt erneut gelingt, ist beim TVB groß. Aber Bartolone stimmt schon einmal darauf ein, dass der Weg dorthin ein langer wird: „Auf uns wartet eine harte Saison.“ Beginnen soll sie aber mit einem Erfolgserlebnis – gegen einen Gegner, der sich zu den Topteams entwickeln könnte.