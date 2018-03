Nach der letzten Saison feierten die Spieler des TV Baden mit ihren Fans. Das wollen sie auch am Sonnabend machen. (Björn Hake)

Baden. Scheiden tut weh. So zumindest sagt es der Volksmund. Doch es gibt durchaus Trennungen, die sich gut anfühlen. Vor solch einem angenehmen Abschied stehen am Sonnabend die Volleyballer des TV Baden. Sie müssen sich von der 3. Liga West verabschieden. Und das aus einem guten Grund: Denn bekanntlich sind die Badener nicht mehr vom dritten Tabellenplatz zu verdrängen. Und da die SVG Lüneburg II und SF Aligse nicht aufsteigen wollen, haben die Schwarz-Weißen aus dem kleinen Weserort nun das Recht, den Gang in die 2. Bundesliga zu vollziehen. Doch zuvor steht noch ein Spiel in der 3. Liga auf dem Programm. Zum Saisonfinale empfängt der designierte Zweitligist den TSC Gievenbeck in der Lahofhall (Anpfiff um 19 Uhr).

Auf die Frage, ob der Abschied aus der Liga auch wirklich angenehm sei, findet Badens Trainer Peter-Michael Sagajewski eine kurze, aber deutliche Antwort: „Absolut!“ Wenn die Saison am Sonnabend zu Ende geht, wird auch für Sagajewski die Zeit als Coach der ersten Herren ein Ende finden. Denn er wird sich künftig um das Management bei den TVB-Volleyballern kümmern. Die Suche nach einem neuen Trainer läuft auf Hochtouren. „Und ich habe dann noch mehr Zeit, um mich um unsere Nachwuchsmannschaften zu kümmern“, sagt Sagajewski, der den TVB von der Bezirks- auf die Bundesebene geführt hat.

Für Hinspiel-Pleite revanchieren

Nach der Partie gegen Gievenbeck soll auch gefeiert werden, und dass im besten Fall mit einem Sieg gegen die Gäste aus Münster. Peter-Michael Sagajewski gibt zwar zu, dass sich seine Mannschaft schon ein wenig in Feierlaune befinde. Doch er verspricht auch, dass sein Team noch einmal alles daran setzen werde, um die Saison mit einem Triumph abzuschließen. Für die Badener gibt es dafür triftige Gründe: „Wir wollen unsere Zuschauer mit einem guten Spiel einladen, dass sie uns auch in der kommenden Saison begleiten“, sagt Sagajewski. Darüber hinaus wolle die Mannschaft sich selbst noch einmal gegen einen guten Gegner beweisen.

Dass der Kontrahent aus Münster einen guten Volleyball spielen kann, haben die Badener in dieser Saison bereits erfahren müssen. Und daher kommt auch die größte Motivation, im letzten Saisonspiel noch einmal alles aus sich herauszuholen. Denn obwohl die Serie nun ein erfolgreiches Ende nimmt, war sie dennoch auch mit ein paar Niederlagen versehen – siebenmal musste sich der TVB geschlagen geben.

Die erste Niederlage setzte es am ersten Spieltag. Der Gegner hieß damals TSC Gievenbeck. Mit 0:3 unterlag das Sagajewski-Team in Münster. „Aufrund dieser Niederlage ist es selbstredend, dass bei uns jeder Spieler heiß ist. Dieses Erlebnis wollen wir aus den Köpfen schaffen“, sagt Sagajewski. „Insgesamt muss dann aber schon sagen, dass meine Jungs tiefenentspannt sind. Der Druck ist vom Team abgefallen.“ Das dürfte auch für Gievenbeck gelten. Denn für den TSC geht in der Tabelle weder nach oben noch nach unten etwas.

Trotz dieser Umstände glaubt Peter-Michael Sagajewski nicht, dass sich beide Mannschaften aeinen gemütlichen Saisonausklang einigen. „Ganz locker wird es sicher nicht zugehen“, meint der Trainer des designierten Zweitligisten. Locker solle es erst im Anschluss werden, wenn sich der TV Baden nach zweijähriger Zugehörigkeit fürs Erste aus der 3. Liga West verabschiedet.