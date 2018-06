Steuerte einen souveränen Zweisatzsieg für Nindorf bei: Rüdiger Brandt. Zudem profitierte er im Doppel an der Seite von Horst Schwering von der verletzungsbedingten Aufgabe der Gegner. (Hake)

Nindorf. Ein wichtiger Heimsieg gegen den Beckedorfer SV ist dem Nindorfer TC in der Herren-60-Oberliga gelungen. „Wir haben davon profitiert, dass die Gäste ersatzgeschwächt angetreten sind. Allerdings waren auch bei uns nicht alle ganz fit, sodass wir froh sind, dass es zum Sieg gereicht hat“, sagte Horst Schwering, Nindorfs Nummer eins.

Er selbst traf im Duell der Einser auf den starken Reinhold Nolte. Schwering zeigte sich jedoch sehr sicher, spielte die Bälle immer wieder zurück und profitierte oftmals von Fehlern seines Gegenübers. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung musste Walter Penczek in den vergangenen Wochen aufs Training verzichten. Im Match hielt der Oberschenkel jedoch. „Zum Glück. Walter hat sehr druckvoll gespielt und verdient in zwei Sätzen gewonnen“, berichtete Horst Schwering. Auch Ludger Bergmann spielte mit Schmerzen im Arm, gewann aber dennoch in zwei Sätzen. Nach weiteren souveränen Siegen von Rüdiger Brandt und Hans Struß war es einzig Volker Haase, der sich mit 3:10 im Matchtiebreak geschlagen geben musste. „Volker hatte Probleme mit dem Knie und ist zum Doppel gar nicht mehr angetreten. Hoffentlich sind unsere Verletzten zum Wochenende wieder fit“, so Schwering. Die Doppel hatten angesichts einer 5:1-Führung ohnehin nur noch statistischen Wert. Lediglich eines wurde komplett ausgetragen: Walter Penczek und Johann Behnken verloren dabei in zwei Sätzen.

Horst Schwering und Rüdiger Brandt profitieren von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Kontrahenten. Bei Ludger Bergmann und Hans Struß machte dagegen die Armverletzung Bergmanns ein Weiterspielen unmöglich.