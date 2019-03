Die HSG Verden-Aller musste sich zu Hause geschlagen geben. (Björn Hake)

Verden. Für die HSG Verden-Aller geht das Warten auf den ersten Sieg im neuen Jahr weiter. Im Heimspiel gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen zog der Handball-Landesligist mit 21:23 (7:12) den Kürzeren. Das Hinspiel hatten die Domstädter beim Verbandsliga-Absteiger noch mit 29:26 gewonnen. Manko im Spiel der Domstädter war erneut der Angriff. „In der Abwehr machen wir es gut, vorne vergeben wir aber viel zu viele Chancen“, klagte Sascha Kunze. Verdens Trainer hatte im zweiten Abschnitt auf eine 5:1-Abwehr umgestellt. Sascha Genee übernahm fortan den Part vor der Deckung. Man habe sich man herangekämpft, schilderte Kunze das Geschehen bis zur 46. Spielminute. Juri Wolkow hatte zu diesem Zeitpunkt auf 14:16 verkürzt. Die Hoffnung währte allerdings nicht lange. Fünf Minuten vor dem Ende lagen die Gäste wieder mit vier Toren vorne – 20:16. Danach gingen die letzten fünf der Treffer der Heimmannschaft allesamt auf das Konto von Tobias Albert.

„Die Regelabstiegsplätze sind noch acht Punkte entfernt, zudem haben wir es noch in eigener Hand“, blickt Kunze den kommenden Aufgaben trotz der aktuellen Niederlagenserie relativ gelassen entgegen. Am nächsten Spieltag geht es für die HSG zum Vorletzten SVGO Bremen. Ein Selbstläufer dürfte es für Verden dort nicht werden. Nach einer guten Leistung hat die Mannschaft von Coach Marcel Hägermann beim TV Oyten am Sonntag knapp eine Überraschung verpasst. In einer über 60 Minuten engen Partie setzten sich die „Vampires“ mit 27:26 durch.