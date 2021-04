Beim TV Oyten lernte Anna Fuhrmann das Handballspielen. Von ihren Gegenspielerinnen, wie in dieser Szene, war sie häufig nicht zu packen. (Focke Strangmann)

Bis 2013 war Anna Fuhrmann in den Nachwuchs-Mannschaften des TV Oyten als Spielmacherin unterwegs. Dann hat es die gebürtige Scheeßelerin studienbedingt nach Regensburg verschlagen. In ihrer neuen Heimat reifte Anna Fuhrmann im Team der Drittliga-Handballerinnen des ESV 1927 Regensburg schnell zu einer Stammkraft. Nach acht Jahren in der 3. Liga Süd will sie nun den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen. Der ESV 1927 Regenburg ist eines von fünf Teams, das ab Anfang Mai in einer bundesweiten Aufstiegsrunde zwei Direktplätze in die 2. Liga ausspielt.

Mit dem Klub von der Donau hat sich Anna Fuhrmann in den vergangenen Jahren in der 3. Liga Süd von einem Kellerkind zu einer Spitzenmannschaft gemausert. „Nachdem wir zwischenzeitlich einmal hauchdünn am Abstieg vorbeigeschrammt sind, hat der Verein im vorigen Jahr coronabedingt auf den Aufstieg in die 2. Liga verzichtet“, erzählt Anna Fuhrmann. Die Risiken, erläutert sie, seien in Zeiten von Corona zu groß gewesen. Nach 15 Spielen wurden die Regensburgerinnen beim Abbruch der Spielzeit 2019/20 mit 23:7 Zählern hinter dem TuS Metzingen II auf Platz zwei der Tabelle geführt.

Nun will der Verein den Schritt aber gehen. „Coronabedingt stehen uns zwar unsere Spielerinnen aus Tschechien sowie unsere polnische Torfrau nicht zur Verfügung, wir haben aber immer noch einen homogenen Kader zusammen“, blickt Anna Fuhrmann zuversichtlich auf die Duelle mit dem SV Allensbach, dem TSV Aldekerk, dem HC Frankfurt/Oder sowie dem MTV Heide. Nachdem Fortuna Düsseldorf seine Mannschaft kurzfristig von der Aufstiegsrunde zurückgezogen hat, war der Modus zunächst noch unklar. „Wahrscheinlich werden die beiden Direktplätze in einer Fünfergruppe nach dem Modus Jeder-gegen-jeden ausgespielt“, prognostizierte Anna Fuhrmann. Der Drittplatzierte der Fünferrunde würde dann den letzten freien Platz gegen den Drittletzten der 2. Liga ermitteln. Diesen Modus, wie von Fuhrmann geschildert, hat der Deutsche Handballbund (DHB) inzwischen bestätigt.

Nachdem Anna Fuhrmann zuletzt vier Monate bei ihren Eltern und ihrem Bruder Klaus in Scheeßel verbracht hat, ist nun wieder die viertgrößte Stadt Bayerns ihr Zuhause. Mit fünf Trainingseinheiten in der Woche würde sich der ESV auf die Relegation vorbereiten, erklärt Fuhrmann, die beim Süd-Drittligisten als Mittelspielerin die Fäden zieht. Eine Rolle, die sie bereits beim TV Oyten eingenommen hat. Als C-Jugendliche war Anna Fuhrmann vom TV Scheeßel zu den „Vampires“ gewechselt.

Mit dem Nachwuchs des TVO schaffte sie in der Saison 2013/2014 den Sprung in die A-Jugend-Bundesliga und feierte in der gleichen Spielzeit die Meisterschaft in der Oberliga Nordsee. „Als Jugendspielerin hat man es damals nicht so mitbekommen, aber in Oyten haben sie es schon richtig gut gemacht. Ab der C-Jugend waren die Teams miteinander verzahnt, wir konnten immer schon im älteren Jahrgang mittrainieren“, blickt Anna Fuhrmann auf ihre fünf Jahre beim TVO zurück. Auch einige Länderspiele für England hat Anna Fuhrmann aufgrund der Heimat ihrer Mutter absolviert.

Regensburg habe einiges zu bieten, findet Anna Fuhrmann. „Ich wohne direkt in der mittelalterlichen Innenstadt und im Sommer spielt sich das Leben hier fast nur draußen ab. Als Studentin kann man es definitiv schlechter treffen“, fühlt sich die Studentin der Physik in der Domstadt pudelwohl. Ihre Zukunft sieht sie dennoch nicht im Süden. Nach dem Studium, sagt Anna Fuhrmann, soll es zurück in den Norden gehen.

Schafft Anna Fuhrmann mit dem ESV 1927 Regensburg den Sprung in die 2. Liga, dann könnte bereits in der kommenden Spielzeit der eine oder andere zusätzliche Besuch in der Heimat auf der Agenda stehen – zum Beispiel dann, wenn Fuhrmann mit ihrer Crew beim SV Werder Bremen antreten müsste. Die weiteren Fahrten schrecken sie nicht ab. Im Gegenteil. „Wir fahren in der 3. Liga Süd bis an den Bodensee, der Aufwand ist nicht ohne. Ich hätte auf jeden Fall richtig Bock auf die 2. Liga. Und so einfach wie in diesem Jahr, wird es wahrscheinlich so schnell nicht wieder.“