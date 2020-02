Christian Siedlitzki schnappte sich bei der Crosslauf-Landesmeisterschaft den Titel der M55-Senioren. (FR)

„Das war zum ersten Mal seit Jahren wieder eine wirklich anspruchsvolle Crossstrecke – nicht vom Untergrund her, aber es ging ständig rauf und runter.“ Mit diese Worten kommentierte Uwe Cordes, Lauftrainer der LG Kreis Verden, die Crosslauf-Landesmeisterschaft in einem Waldgelände bei Damme. Die Bilanz der LGKV-Athleten kann sich durchaus sehen lassen: ein Meistertitel und drei Bronzeplätze.

Im Lauf der Männer und Senioren M30 bis M55 über die Mittelstrecke (3,74 Kilometer) startete der Armsener Christian Siedlitzki und wurde im Gesamtranking mit 12:22 Minuten auf Rang 40 geführt. Das bedeutete zusätzlich, dass sich der gebürtige Österreicher überlegen mit 1:12 Minuten Vorsprung den Landestitel der M55-Klasse schnappte. Laut LGKV-Sportwart Helmut Behrmann verzichtete Siedlitzki aufgrund von Rückenproblemen auf den Start übe die 6,7-Kilometer-Strecke. „Auf der wäre ihm der Titel auch wohl kaum zu nehmen gewesen“, vermutete Behrmann.

Frühzeitiges Ende durch „Sabine“

Uwe Cordes und Michael Trense, ebenfalls M55-Senioren, starteten derweil über diese Distanz. Beide präsentierten sich in guter Form: Cordes wurde in 27:30 Minuten Dritter und Trense in 28:45 Minuten Siebter. Im Lauf der Frauen und Seniorinnen über 3,47 Kilometer starteten Manuela Jaschinski, Gisela Trense und Ursula Siewert. In der W55-Wertung wurde Jaschinski nach 17:23 Minuten auf Platz drei geführt, Trense nach 18:19 Minuten als Fünfte und Siewert auf Rang drei der W65-Athletinnen in 19:27 Minuten. Diese Ergebnisse bedeuten in der Frauen-Mannschaftswertung aller Altersklassen Platz elf. Ebenfalls 3,47 Kilometer betrug die Streckenlänge bei den U20- und U18-Läufern. Nach langer Wettkampfpause durfte Nele Prüser laut des Verdener Sportwartes mit Position zehn bei der weiblichen Konkurrenz im Ziel zufrieden sein. Das galt auch für Lennart Lenz auf Rang 15 bei der männlichen U20. Eigentlich sollte anschließend das Langstreckenrennen starten, für das auch Stefan Steinert gemeldet war. Doch Sturmtief „Sabine“ setzte der Crosslauf-Landesmeisterschaft in Damme ein vorzeitiges Ende.