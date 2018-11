Wacker geschlagen: Lukas Scheibe und der SV Vorwärts Hülsen holten in Hambergen das Maximum heraus. (Björn Hake)

Hülsen. Die schlimmsten Befürchtungen vom Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Vorwärts Hülsen sollten sich nicht bewahrheiten. Trotz großer Personalnot verkaufte sich das Team von Marc Jamieson beim neuen Tabellenführer FC Hambergen anständig und vermied es unterzugehen. Mit dem 1:4 (1:3) konnte der Gast gut leben.

Einen Wermutstropfen gab es aber: Die Verletzung von Maurice Bertram. „Wir wissen noch nicht, was er hat“, sagte Jamieson. Als einziger Auswechselspieler kam er so in der 84. Minute zu einem Einsatz auf dem Feld. Etatmäßig ist er Torwart, in Hambergen setzte er auf Dennis Richter. Der Keeper aus der zweiten Mannschaft habe seine Sache auch ganz gut gemacht, berichtete Jamieson. Patrik Preisler, der ebenso aushalf, lieferte ebenso eine ordentliche Leistung ab.

Bertram, der sich am Ende verletzte, war an dem Tor von Hülsen beteiligt. Das Foul an ihm führte zu dem Elfmeter, den Marcel Meyer verwandelte (40.). Damit belohnte sich die Hülsener Notelf für den Einsatz, den sie in Hambergen an den Tag legte. „Wir haben keinen schlechten Fußball gespielt. Im Großen und Ganzen war das in Ordnung. Für mehr hatten wir nicht die nötige Power“, berichtete Jamieson, der die Höhe des Ergebnisses als korrekt bezeichnete. Der Gastgeber hatte dabei durchaus Schwierigkeiten, sich aus dem Spiel heraus viele Möglichkeiten zu erarbeiten. „Bei Ecken“, sagte Hülsens Trainer, „waren wir haushoch unterlegen.“ Aus solch einer Standardsituation resultierten die ersten beiden Treffer von Finn-Niklas Klaus (19.) und Dennis Heineke (21.). Heineke legte nach einem langen Ball nach (22.). Der Hamberger Angreifer setzte auch den Schlusspunkt. Er verwertete einen Konter zum 4:1 (90.).