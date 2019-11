Landkreis Verden. Eine Niederlage und einen Sieg vermeldet das kreisverdener Duo in der Handball-Landesklasse der Frauen: Während der TSV Morsum beim HC Bremen deutlich unterlegen war, hat der TV Oyten III in eigener Halle gegen den Tabellenletzten Hagener SV einem Arbeitssieg eingefahren.

HC Bremen - TSV Morsum 28:19 (17:7): „Der HC Bremen ist in dieser Saison das Maß der Dinge. Die Mannschaft hat sich punktuell gut verstärkt und wird nur schwer zu schlagen sein.“ Timo Lütje, dem Trainer des TSV Morsum, blieb angesichts der deutlichen Niederlage nichts anderes übrig, als die Überlegenheit der Bremerinnen anzuerkennen. Seine Mannschaft, sagte Lütje, habe aber nie aufgegeben und bis zum Ende dagegengehalten. So gut wie entschieden war das Duell am Jakobsberg bereits zur Halbzeit. Der Tabellenführer hatte ein 4:0 (5.) vorgelegt und den Vorsprung bis zum Pausenpfiff auf zehn Tore ausgebaut. Den zweiten Abschnitt gestalteten die Gäste dann einigermaßen ausgeglichen. Nachdem Anina Szczesny in den letzten sechs Minuten der Begegnung vier ihrer insgesamt neun Tore erzielt hatte, ging Durchgang zwei am Ende sogar mit einem Treffer an den TSV. Man habe sich über 60 Minuten mit der Deckung des HC Bremen schwergetan, erläuterte Timo Lütje. „Extrem körperbetont“ habe der Tabellenführer in der Defensive agiert, befand der Coach der Gäste.

TV Oyten III - Hagener SV 29:27 (10:13): Der Oyten III musste sich gegen den noch punktlosen Aufsteiger aus dem Kreis Stade mächtig strecken bis im fünften Spiel die Saisonpunkte Nummer fünf und sechs auf der Habenseite verbucht waren. Bis zum 25:26 (52.) war die Mannschaft von Trainerin Merle Blumenthal fast ständig einem Rückstand hintergelaufen. Erst in der Schlussphase ging den Gästen die Puste aus. Nachdem Jaane Buschmann Oytens Drittvertretung mit zwei Treffern in Führung gebracht hatte, sorgten Resa Martens und Alena Böttjer für ein glückliches Ende. Im ersten Durchgang hatte die junge Linkshänderin Lykka Pohlmann die „Vampires“ mit vier Treffern von Rechtsaußen im Spiel gehalten. Ihre Mannschaft, kritisierte Merle Blumenthal, habe in der Deckung keinen Zugriff bekommen. „In unserer 5:1-Deckung hat die Abstimmung gefehlt. Dann verlieren wir die Zweikämpfe und der Gegner kommt zu einfachen Toren.“ Erst als Oytens Trainerin eine Kurzdeckung gegen Hagens Rückraumlinke Kira Seeback angeordnet hatte, lief es in der Abwehr besser.