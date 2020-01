Ariel Panzer spielt seit 2017 für den MTV Braunschweig. In dieser Saison peilt er die Rückkehr in die 3. Liga an. (FR)

Mehr als elf Jahre sind mittlerweile vergangen. Im Sommer 2008 hatte Ariel Panzer die SG Achim/Baden verlassen. Zuvor war der Klub aus der 2. Handball-Bundesliga abgestiegen, weil er keine Lizenz für eine weitere Saison im Unterhaus erhalten hatte. Der einstige Achimer Publikumsliebling ist aber auch elf Jahre später noch im Leistungshandball aktiv: Der Torhüter, der in Argentinien geboren ist, läuft mittlerweile in der Oberliga Niedersachsen für den MTV Braunschweig auf – mit 46 Jahren. Mit seinem aktuellen Klub hat Panzer kurz vor Weihnachten Geschichte geschrieben.

Panzer war Teil eines Oberliga-Spiels, das es in dieser Form zuvor nie gegeben hat – und zwar aufgrund der Zuschauerzahl. Der MTV Braunschweig trug sein letztes Heimspiel des Jahres 2019 gegen den MTV Vorsfelde in der Volkswagen-Halle aus. Und das vor 5021 Zuschauern. Damit wurde ein Besucherrekord gebrochen. Zuvor lag die Bestmarke in einem Oberliga-Spiel bei 3400 Zuschauern. So viele Fans hatten die Begegnung zwischen der TSG Altenhagen-Heepen gegen TuS Spenge verfolgt. „Dass so viele Menschen zu dem Spiel gekommen sind, zeigt, dass es in Braunschweig unheimlich viele Handballbegeisterte gibt“, findet Ariel Panzer. „Es war ein unheimlich schönes Gefühl, vor so vielen Zuschauern zu spielen.“

Verlustpunktfreier Tabellenführer

Bereits beim Einlaufen der Mannschaften – das durchaus bundesligatauglich war – herrschte eine atemberaubende Stimmung in der Halle. Besonders großer Jubel brandete auf, als Ariel Panzers Name aufgerufen wurde und er das Spielfeld betrat. Wie einst in Achim ist der 46-Jährige auch jetzt in der Löwenstadt sehr beliebt. Warum er von den Fans immer gemocht wurde und wird, liege wohl auch an seiner Einstellung. „Ich versuche immer Vollgas und 100 Prozent zu geben“, sagt Panzer über sich selbst.

Bei 100 Prozent liegt aktuell auch die Punktausbeute der Braunschweiger in der Oberliga Niedersachsen. Denn auch nach dem Rekordspiele gegen Vorsfelde führen Ariel Panzer und Co., die von dem Ex-Profi Volker Mudrow gecoacht werden, die Tabelle ohne Punktverlust an. Dass dies bis zum Ende der Saison so bleibt, sei für Panzer eher zweitrangig. „Wichtig ist, dass wir aufsteigen. Das müssen wir“, sagt Panzer mit aller Deutlichkeit, der dem MTV seit 2017 angehört. Teil der Oberliga Niedersachsen sind die Braunschweiger erst seit dieser Saison, weil sie in der vorherigen Spielzeit aus der 3. Liga abgestiegen sind. Aktuell deutet vieles daraufhin hin, dass dem Klub aus der Löwenstadt die sofortige Rückkehr in die dritte Liga gelingt. Der Tabellenführer hat mit den Sportfreunden Söhre (22:2 Punkte) allerdings einen hartnäckigen Verfolger im Nacken.

Sollte es mit dem Gewinn der Meisterschaft und dem Aufstieg klappen, würde das nicht mit einem Laufbahnende von Panzer einhergehen. Denn der erfahrene Keeper ist auch mit seinen 46 Jahren noch längst nicht handballmüde. „Mir macht Handball noch immer richtig viel Spaß und Schmerzen habe ich auch noch nicht“, sagt Panzer schmunzelnd.

Schöne Erinnerungen

Ernster wird der Keeper hingegen, wenn er über die SG Achim/Baden spricht. Er beobachtet durchaus noch, wie sich sein Ex-Verein, bei dem er einst die unangefochtene Nummer eins im Tor war, in der Oberliga Nordsee schlägt. „Leider steht Achim unten in der Tabelle. Ich drücke der Mannschaft fest die Daumen, dass sie in der Liga bleibt. Denn die SG ist ein toller Verein und weiterhin eine gute Adresse. Meine Zeit bei der SG war eine richtig tolle Zeit“, denkt Panzer gerne zurück, als er von 2004 bis 2008 an der Weser aktiv war. So schön die Erinnerungen an vergangene Zeiten auch sein mögen, hat Ariel Panzer momentan nur eine Sache vor Augen, wenn es um Handball geht: die Rückkehr in die 3. Liga mit dem Braunschweig.