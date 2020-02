Raus in der Vorrunde bei der LM: Kira Goetz und Jordi Kleinschmit. (Sheila May)

Am kommenden Wochenende steht das dritte Tanzturnier in der Regionalliga Nord Latein für die Formationen an. Dann geht es auch für das A-Team der TSG Ars Nova wieder zusammen aufs Parkett. Doch vorher haben sich nochmals zwei Einzelpaare allein auf den Weg gemacht und nahmen an verschiedenen Turnieren teil.

Jana Helberg und Mirco Kramer machten sich auf nach Neuss, wo bei der TSG Quirnus Neuss die erste Runde der NRW-Pokalserie ausgetragen wurde. Die beiden C-Lateiner schnappten sich an Tag eins noch ein Plätzchen auf dem Treppchen, es war Rang drei. Am zweiten Tag verteidigten sie ihre Position jedoch nicht und beendeten diesen Tag auf Rang vier.

Kira Goetz und Jordi Kleinschmit haben sich hingegen auf den Weg nach Buchholz gemacht: Die TSA des Blau-Weiß Buchholz hatte zur gemeinsamen Landesmeisterschaft der Nordverbände in den Hauptgruppen A- und S-Latein geladen. Über 50 Paare aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen folgten dieser Einladung. Für das Ars-Nova-Paar, das laut Pressewartin Madlen Kasten vor Kurzem in den niedersächsischen Talentkader aufgenommen wurde, war diese Landesmeisterschaft das erste Turnier in der neuen Startklasse A-Latein. Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr haben die beiden zusammen mit ihrer Trainerin Imke Teuchert die Folgen überarbeitet, neu konzipiert und an die Anforderungen der neuen Klasse angepasst.

Die Landesmeisterschaften waren der erste Test im Wettkampfmodus für das Ars-Nova-Paar. Im neuen Look zeigten Goetz und Kleinschmit zwar laut Kasten eine unaufgeregte und gut vorbereitete Darbietung in der Vorrunde, doch der Einzug in die nächste Runde blieb ihnen verwert. Am Ende musste sich das Paar mit Gesamtrang 25 bei 28 teilnehmenden Paaren zufriedengeben. Trainerin Imke Teuchert äußerte sich dennoch positiv: „Kira und Jordi haben sich toll präsentiert und ihre guten Trainingsleistungen auch im Wettkampf abrufen können.“