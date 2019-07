Es kommt im Fußball immer auf die Art des Foulspiels an. (Björn Hake)

Ballbehandlung, Geschwindigkeit, Sprungkraft, Übersicht, Passsicherheit, Schusskraft, Taktik, Moral und so weiter und so fort. Im Fußball sind viele Attribute gefragt. Wer da noch von einem einfachen Sport redet, der betrachtet den Fußball nur oberflächlich. Es ist eine komplexe Sportart, nur die Mischung vieler dieser Merkmale machen einen guten Fußballer aus. Insbesondere ein Punkt fehlt in dieser Auflistung jedoch. Einer von großer Bedeutung: die Zweikampfführung. Eine der Konsequenzen eines Zweikampfes ist das Foulspiel und das will ebenso gelernt sein, wie das faire Trennen des Gegners vom Ball.

Und nun ist wieder eine Statistik veröffentlicht worden, die Aufschluss darüber gibt, welche Mannschaften in Niedersachsen das faire Zweikampfverhalten und damit einhergehend das kluge Foulspiel am besten beherrschen: der Fairness-Cup. Millionen von Daten werden jedes Jahr aufs neue vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) zusammengetragen. Daraus entstehen eine riesige Tabelle und diverse weitere kleine. Die riesige Tabelle, in der ganze 957 Teams aufgelistet sind, besagt, welche Mannschaft die fairste des Bundeslandes ist. In diesem Jahr trohnt der Kreisligist SV Bad Bentheim II an der Spitze. Bis auf die letzte Kommastelle werden die Werte berechnet. Sie ergeben sich aus den in einer Saison gesammelten Gelben und Roten Karten sowie den Sportgerichtsurteilen gegen ein Team. Die Summe der dafür kassierten Strafpunkte geteilt durch die Anzahl der Saisonspiele ergibt den Fairness-Quotienten.

0,57142857142857 – das ist der Wert des SV Bad Bentheim II. Denn niedrigsten Wert aus dem Kreis Verden weist nach Abschluss der Saison 2018/2019 ebenfalls ein Kreisligist auf: der SV Hönisch. Mit dem Quotienten von 1,11538461538462 rangiert der SVH auf Platz 16 der Gesamttabelle. Damit wurde die Bezirksliga-Truppe des TV Oyten entrohnt, die zuletzt immer an der kreisinternen Spitze stand, sich nun aber mit Platz 33 im Gesamtklassement und Rang zwei in der Kreis-Verden-Tabelle begnügen muss. Am Ende der Rangliste steht der SV Schwarzer Berg aus der Kreisliga Braunschweig. Lediglich sieben Plätze weiter wird der Bezirksligist 1. FC Rot-Weiß Achim gelistet. Zwei Sportgerichtsurteile, fünf Rote, vier Gelb-Rote und 76 Gelbe Karten führten zur schlechten Platzierung.

Ebenfalls weit unten im Keller ist der TB Uphusen zu finden. Der Oberligist landete aufgrund von fünf Roten, vier Gelb-Roten und 73 Gelben Karten auf Platz 928. Dabei weiß der Chef-Coach doch aus eigener Erfahrung, wie die ganzen farblichen Kartons zu vermeiden sind. Fabrizio Muzzicato spielte selbst lange höherklassig Fußball und verfügt daher über das Wissen einer fairen Zweikampfführung und klugem Foulspiels. „Es ist ähnlich wie in vielen anderen Bereichen, es kommt vor allem darauf an, Situationen zu erkennen. Im Angriff muss ich erkennen, in welche Räume ich reinlaufen muss. In der Defensive muss ich ebenso die Gefahr erkennen, ich brauche ein gewisses Gefühl dafür. Man muss im Kopf fix sein und alles vereinen“, betont Muzzicato.

Natürlich favorisiert auch Uphusens Coach die faire Balleroberung, ein Fan von Foulspiel ist er beileibe nicht. Er weiß aber auch, dass das es im Fußball „schon immer dazu gehört hat und es auch immer tun wird.“ Es sei halt ein probates Mittel, um das Offensivspiel des Gegners zu unterbinden, es müsse nur richtig angewendet werden. Es wird aber auch anders angewendet. „Man hört immer von den Trainern oder der Bank, wie sie rufen: unterbinden, unterbinden. Das heißt oft: Hau ihn weg. Aber insbesondere dieses im Lauf in die Beine Grätschen, das kann ich gar nicht sehen.“ Das richtige Foulspiel will halt gelernt sein.

Weitere Informationen

Saison 2018/2019

16. SV Hönisch

33. TV Oyten

41. TSV Uesen

41. FSV Langwedel-Völkersen

59. TSV Dörverden

69. TSV Etelsen

71. TSV Achim

144. TSV Thedinghausen

205. TSV Bassen

224. TSV Ottersberg

283. TB Uphusen II

389. TSV Lohberg

390. TSV Brunsbrock

401. TSV Etelsen II

416. TSV Dauelsen

614. TSV Fischerhude-Quelkhorn

648. FC Verden 04 II

723. MTV Riede

778. FC Verden 04

780. TV Oyten II

789. SV Vorwärts Hülsen

869. FSV Langwedel-Völkersen

928. TB Uphusen

950. 1. FC Rot-Weiß Achim

Der Kreis Verden liegt auf Platz 12 von 33