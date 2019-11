Hartmut Schmidt-Klute befindet sich mit seiner Mannschaft im Abstiegskampf. (Björn Hake)

Ronnenberg. Die dritte hohe Pleite in Folge mussten die Herren 60 des TC Oyten verkraften. Im Auswärtsspiel der Tennis-Oberliga gab es beim TV Rot-Weiß Ronnenberg ein klares 0:6. „Ich spiele jetzt über 50 Jahre Tennis, drei Niederlagen ohne eigenen Punktgewinn sind aber auch für mich Neuland. Wir müssen wohl doch feststellen, dass diese Liga eine Nummer zu groß für uns ist“, stellte Oytens Kapitän Hartmut Schmidt-Klute fest.

Die leisen Hoffnungen auf eine kleine Überraschung erhielt schon im Vorfeld einen Dämpfer, als sich die etatmäßige Nummer zwei Frank Lesemann krankheitsbedingt abmeldete. So kam im Einzel ungeplant Rainer Bahrenburg zum Einsatz, der chancenlos war. In allen anderen Duellen hielten die Oytener nach Kräften dagegen, „eine reelle Siegchance hatte aber niemand von uns“, sagte Schmidt-Klute, der seinen Gegenüber zumindest lange ärgerte. Im Spitzeneinzel führte Oytens Nummer eins im ersten Durchgang lange und vergab beim Stande von 4:5 gleich vier Spielbälle zum möglichen Ausgleich. Robert Wilking, wohl der stärkste Spieler der Liga, sicherte sich den Satz mit 6:4. Anschließend ließen die Kräfte des ordentlich spielenden Schmidt-Klute langsam nach, sodass die Zweisatzniederlage keine Überraschung war. Ähnlich erging es Jens Eichhorn und Herbert Martens, die sich tapfer wehrten, aber am Ende nicht an ihre Chance glaubten oder aber zu einfache Fehler produzierten. Auch in den abschließenden Doppeln zeigte sich die Überlegenheit der Gastgeber. „Wir konnten jeweils nur einen Satz ausgeglichen gestalten. Mehr war nicht drin. Realistisch müssen wir uns schon mit dem Abstieg befassen. Trotzdem ist die Stimmung intakt“, lassen sich Schmidt-Klute und seine Mitspieler ihren Mut nicht nehmen.