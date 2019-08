Der FSV Langwedel-Völkersen will in der neuen Saison eine wesentlich bessere Rolle spielen als in der vergangenen und hat daher ziemlich viel investiert. Es wurden einige neue Spieler geholt, zudem bat Emrah Tavan seine Schützlinge zu etlichen Trainingseinheiten. Nun kann der FSV gleich im ersten Spiel zeigen, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Denn mit der TuSG Ritterhude empfängt Langwedel zum Auftakt ein Team, das als Landesliga-Absteiger naturgemäß zu den Favoriten gehört. „Das wird eine schwere Aufgabe. Aber wenn wir alles reinwerfen, haben wir gute Chancen“, sagt Tavan. Beim Gegner gab es kurz vor Start einen Wechsel auf der Trainerbank. Torsten Just coacht die TuSG nicht mehr.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Langwedel