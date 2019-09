Bezirksliga Lüneburg 3: Beim Duell zwischen dem Aufsteiger vom TV Sottrum gegen den Titelfavoriten vom TSV Etelsen scheinen die Rollen klar verteilt. Dennoch hebt TSV-Coach Nils Goerdel mahnend den Zeigefinger: „Spielerisch sehe ich uns im Vorteil, aber wir müssen auch körperlich von Beginn an da sein und so langsam mal über 90 Minuten Konstanz reinbekommen. Sottrum ist vor allem im Zentrum über die spielstarken Matthias Michaelis und Patrick Brillowski zu beachten. Natürlich spielen wir auf Sieg.“ Fehlen werden dem TSV Etelsen die urlaubenden Christian Heusmann, Daniel Janssen und Max Jäger. Während Vittorio Zambrano privat verhindert ist, steht hinter dem Einsatz von Bastian Reiners (Nackenprobleme) ein Fragezeichen. Zudem fehlt Philipp Büssenschütt mit einer Knieverletzung. Noch angespannter ist die Personalsorge beim TV Sottrum. „Vermutlich fehlen mir gleich zehn Spieler, der Kader für Samstag ist sehr dünn“, erklärt Coach Daniel Mathies: „Selbst mit voller Besetzung wäre es schwer gegen Etelsen. Wir haben immer noch eine gute Truppe auf dem Platz, die alles geben wird. Mal schauen, wozu das dann am Ende reicht.“

Anpfiff: Sonnabend um 16 Uhr in Sottrum