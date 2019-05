Und wieder wussten Nadine Husenbeth und Faviola zu überzeugen: Diesmal starteten sie in den Qualifikationsprüfungen zum Nürnberger Burgpokal. (Björn Hake)

Mannheim. Es läuft und läuft und läuft. Das Jahr 2019 könnte für Nadine Husenbeth aus sportlicher Sicht kaum besser laufen. Die Sottrumer Dressurreiterin eilt mit ihren beiden Nachwuchspferden von Erfolg zu Erfolg. Auch wenn ihr am vergangenen Wochenende mit Faviola ein Platz an der Spitze verwehrt blieb, beim prestigeträchtigen Maimarkt-Turnier in Mannheim war Husenbeth dennoch bestens zufrieden mit ihren Ergebnissen. Immerhin landete sie auf den Rängen fünf und sieben in den Qualifikationsprüfungen zum Nürnberger Burgpokal, der inoffiziellen Deutschen Meisterschaft der jungen Dressurpferde.

„Großartig“, lautete Nadine Husenbeths erstes Statement, weil das Maimarkt-Turnier eine andere Nummer sei als die vorherigen. „Es war das erste große Turnier, und dort herrschen kribbelige Bedingungen. Es hat eine ganz spezielle Atmosphäre, da am Viereck reichlich Durchgangsverkehr ist“, schilderte die 26-Jährige. Darüber hinaus ist die Konkurrenz eine größere, so konnte Husenbeth unter anderem Dorothee Schneider (Goldmedaillen-Gewinnerin bei Olympia 2016) mit einem ihrer beiden Pferde hinter sich lassen.

Was die Sottrumerin aber besonders freute, war die Leistung von Faviola an sich: „Sie ist einfach eine coole Socke. Sie war mit sieben Jahren das jüngste Pferd und hat das unter diesen Bedingungen super gemacht. Wir sind auf bestem Wege. Ich habe den ganzen Tag das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen.“ Das lag auch an der Beurteilung der Kommentatoren nach ihren Auftritten im Viereck. Worte wie „dynamisch“ und „tolle Ausstrahlung“ fielen.

Doch noch ist Faviola natürlich in der Ausbildung. „Sie hat seit dem ersten Turnier dieses Jahr noch mal einen Quantensprung gemacht. Sie muss aber noch reifer, erwachsener werden“, urteilt Husenbeth. Dass die Wahl in Mannheim auf Faviola und nicht auf Duracell fiel, sei eine Bauchentscheidung gewesen. „Das ist eine Luxussituation, beide liefern sich weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen.“