Das Volleyballfeld in der Lahofhalle sieht nicht mehr so aus, wie man es aus der Vergangenheit kennt. Auf diesem Untergrund will der TVB gegen Kiel gewinnen. (Björn Hake)

Baden. Die Generalprobe hatte das blaue Volleyballfeld Ende August gemeistert. Beim Saisoneröffnungsspiel gegen den Erstligisten Giesen Grizzlys durften die Fans des TV Baden erstmals den neuen und farbigen Untergrund in der Lahofhalle begutachten. Jetzt steht für den Zweitliga-Aufsteiger das erste Pflichtspiel auf dem neuen Hallenboden an. Der TVB trifft am Sonnabend (Anpfiff um 19 Uhr) auf den Kieler TV.

Gegen Giesen verloren die Badener knapp mit 2:3 Sätzen. Dieses Resultat wurde damals durchaus als Erfolg gewertet. Zudem war es nur ein Test. Doch nun wird es ernst auf dem blauen Boden. Eine Niederlage gegen den Gast aus Schleswig-Holstein wollen sich die Badener keineswegs erlauben. Denn die Kieler sind wie die Badener ein Aufsteiger. Das Team aus dem hohen Norden hat sich in der vergangenen Saison auf beeindruckende Art und Weise den Titel in der 3. Liga Nord gesichert: Sämtliche 18 Spiele wurden gewonnen. Bereits vor dem Start in die 2. Bundesliga Nord hatte TVB-Trainer Fabio Bartolone die Wichtigkeit dieses ersten Heimspiels hervorgehoben. Und das macht er auch jetzt – kurz vor dem ersten Aufschlag. „Kiel ist für uns nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch ein direkter Konkurrent“, sagt Bartolone, der mit seinem TV Baden am Ende der Saison den Klassenerhalt feiern will. Für den Italiener steht fest, dass hinter seinen Titelkandidaten CV Mitteldeutschland, FC Schüttorf, Moerser SC und SV Lindow-Gransee alles möglich sei. Ein Erfolg gegen Kiel sei daher umso wichtiger.

Unterschiedliche Erfahrungen

Zwischen den beiden Teams, die sich am Sonnabend auf dem blauen Feld im Lahof gegenüberstehen, gibt es allerdings nicht nur die Gemeinsamkeit, dass sie seit dieser Saison neu in der 2. Bundesliga sind. Beim Auftakt mussten beide Teams über die volle Distanz gehen. In ihren Fünfsatzmatches machten die Badener und die Kieler jeweils unterschiedliche Erfahrungen: Während Kiel in eigener Halle gegen den SV Warnemünde mit 15:10 gewann, verloren die Badener ihren Entscheidungssatz beim TuB Bocholt mit 9:15. Zufrieden war man mit dem allerersten Zweitliga-Punkt der Vereinsgeschichte im TVB-Lager dennoch. Daran hat sich auch eine knappe Woche später nichts geändert.

„Dass wir uns weiterhin über den Punkt freuen, ist auf jeden Fall so“, sagt Bartolone. Der will sich mit dem ersten Zweitligaspiel in der Fremde nun aber nicht mehr beschäftigen. Der Fokus liegt nun alleine auf dem ersten Heimspiel im Unterhaus. „Eine gute Vorbereitung auf die Partie gegen Kiel haben wir gehabt“, berichtet der TVB-Coach von einer erfolgreichen Trainingswoche. Großen Druck will Fabio Bartolone seiner Mannschaft vor der Begegnung nicht machen. Das Duell gegen den Mitaufsteiger sei zwar ein wichtiges, aber auch im Falle einer Niederlage müsse man die Ruhe bewahren und Geduld beweisen. Das Ziel ist aber ganz klar, dass die drei Punkte in der Badener Lahofhalle bleiben.

Bartolone setzt dabei nicht nur auf die Stärken seines Teams. Für den Trainer könnten die Zuschauer, die den TVB seit vielen Jahren frenetisch unterstützen, ein entscheidender Faktor für den anvisierten Erfolg werden. „Wir müssen die Emotionen, die von den Fans kommen, für uns nutzen. Die Begeisterung in der Halle muss für meine Spieler zur Motivation werden. Sie müssen sich quasi von den Zuschauern tragen lassen“, hofft Fabio Bartolone auf die gewohnt große Unterstützung von den Rängen.

Seinen Spielern vertraut er ohnehin. Wie schon in der Vorwoche in Bocholt, als er sehr viel gewechselt hat. „Das ist eigentlich nicht üblich. Aber das hat bei uns sehr gut funktioniert“, sagt der TVB-Coach. Er stellt somit in Aussicht, dass sich der gesamte Kader daran beteiligt, möglichst den ersten Sieg in der 2. Bundesliga Nord einzutüten.