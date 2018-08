Zu lachen soll es auch in der Landesliga für Frederik Bormann, Steen Burford und Patrick Zimmermann (von links) einiges geben. (fotos: Björn Hake)

Saisonende 2016/2017: Der FC Verden 04 ist aus der Landesliga Lüneburg abgestiegen – sprichwörtlich wurde die Karre in den Dreck gefahren. Saisonende 2017/2018: Der FC Verden 04 feiert souverän die Meisterschaft in der Bezirksliga Lüneburg 3 und steigt wieder auf – die Karre wurde wieder aus dem Dreck gezogen. Saisonende 2018/2019: Der FC Verden 04 feiert den problemlosen Klassenerhalt in der Landesliga – die Karre wurde auf dem Weg gehalten. So zumindest lautet die Vorstellung beim Domstadt-Verein. Alles darf passieren, nur ein Déjà-vu ist unerwünscht.

Doch die Gefahr besteht natürlich – wie bei jedem Aufsteiger. Denn die Klasse ist eine neue, eine höhere und somit auch bessere. Die Gegner sind andere und eben auch bessere. Ein Aufstieg erfordert für viele Aufsteiger immer auch eine Umstellung. Die Spielweise aus der Meister-/Aufstiegssaison funktioniert zumeist nicht in der höheren Liga. Das weiß auch Sascha Lindhorst, der Coach der Verdener: „Es wird kein Hurra-Fußball mehr gespielt.“

Beim FCV kommt man nicht umhin, den Vergleich mit dem Landesliga-Abstiegsjahr zu ziehen. In der Saison war insbesondere das Umschaltspiel von Offensive auf Defensive das Problem. Oftmals hieß es am Ende: „Wir haben gut gespielt, aber....“ Dieses Problem bestand im Bezirksliga-Meisterjahr nicht. Das Heil wurde in der bedingungslosen Offensive gesucht. Zu Recht, denn die Verdener wussten: Erzeugen wir dauerhaft genügend Druck, dann fallen die Tore schon. In der Landesliga würde dieser Fußball aber mit großer Wahrscheinlichkeit in die Hose gehen. „Die Mannschaften der Landesliga werden bei Ballverlusten stärker und effektiver sein als die in der Bezirksliga“, warnt Lindhorst.

Doch diese Taktik haben seine Mannen in der vergangenen Saison verinnerlicht. „Nach vorne, nach vorne, nach vorne – das steckt in den Köpfen. Es ist nicht einfach, wenn man es so gewohnt ist.“ Doch seit dem Saisonabschluss arbeiten er und sein neuer Co-Trainer Thomas Tödter daran, den Spielern quasi den Kopf zu waschen. „Wir arbeiten an der Balance. Wir müssen flexibel sein, auch mal den Gegner kommen lassen. Wir werden nicht alle nach vorne spielen und dann wieder mit wehenden Fahnen untergehen.“ Den berühmten Beton will der Coach aber sicherlich auch nicht anrühren lassen. „Das wird es bei uns ebenso wenig geben. Ich habe eine spielerische Mannschaft, die spielen will und auch soll.“ Die Mischung macht’s.

Apropos Mischung: Groß durchgemischt wurde beim FCV in puncto Personal nicht. Zum Kader passt ebenfalls der Einstieg. Die Mannen, die den Karren in den Dreck gefahren haben, haben ihn auch wieder herausgezogen und wollen ihn nun auf dem Weg halten. Ist es somit ein Vorteil, dass die Spieler wissen, wie ein Abstieg aus der Landesliga funktioniert? „Man weiß auf jeden Fall, wo man herkommt. Das war ein bitterer Gang, den wir uns ein weiteres Mal ersparen wollen. Ich glaube, es ist gut, dass sie das wissen“, sagt Lindhorst. Ein weiterer positiver Punkt ist natürlich, dass sich die Mannschaft kennt. Lediglich zwei Abgänge hat der FCV zu verzeichnen, hinzu haben sich fünf Spieler gesellt.

Eigentlich waren es sechs, doch Mark Moffat verabschiedete sich bereits nach wenigen Wochen wieder aus beruflichen Gründen zurück gen Bassen. Als „ungünstig“ beschreibt Lindhorst die Rolle rückwärts. Der Coach hätte Moffat gerne in seinem Team gesehen, insbesondere unter den Umständen, die in Verdens Vorbereitungsphase herrschten. „Die war alles andere als ideal.“ Urlaube und Verletzungen behinderten die Saisonvorbereitung, unter anderem musste ein Testspiel gegen den TB Uphusen mangels Personal abgesagt werden. „13, 14 Spieler gehen in Richtung hundert Prozent, einige sind aber gerade mal bei 50 plus. Zusammengenommen sind wir vielleicht bei 70 bis 80 Prozent“, beschreibt Lindhorst den derzeitigen Leistungsstand. „Für manche mussten wir die Trainingsintensität zurückfahren, weil wir die Spielanteile nicht wie geplant verteilen konnten.“ Da dem Coach einiges an Personal fehlte, konnte auch nicht viel Neues einstudiert werden.

Dabei hat Sacha Lindhorst eigentlich die Qual der Wahl. Mirco Temp, Kato Tavan, Steen Burford, Frederik Bormann, Jonas Austermann, Patrick Zimmermann, Philipp Breves, Sören Radeke, Maximilian Schulwitz – das ist gerade mal eine kleine Auswahl des Verdener Kaders. Auf eine Stufe mit diesen Namen stellt der Coach auch Bjarne Geils, „der nicht mehr wegzudenken ist und mit die meisten Spielanteile hatte“. Zudem ist der FCV nun auch auf der Torwart-Position üppiger ausgestattet. Wurden die beiden vorherigen Saisons quasi nur mit einem Keeper bewältigt, stehen nun drei zur Verfügung. Neben Stefan Wöhlke sind das Bastian Rosilius und André Mielmann. „Das belebt den Konkurrenzkampf“, freut sich Lindhorst. Auf der anderen Seite des Spielfeldes stellt sich die Frage nach dem Stürmer im Grunde nicht. Die 46 Saisontore – trotz zwischenzeitlicher Verstimmungen mit dem Coach und einer entsprechenden Spielpause – von Maximilian Schulwitz sprechen für sich. Entsprechend froh ist Lindhorst auch, dass die Tormaschine den Anfragen von höher spielenden Teams widerstehen konnte.

Doch die genannten Namen sind nicht die einzigen, die Lindhorst auf dem Zettel hat. „Sind alle fit, haben wir eine richtig, richtig gute Konkurrenzsituation. Und dann ist das Rennen auch für alle offen. Dann wird es vor allem für mich richtig schwierig“, freut sich der Trainer auf die neue und nächste Landesliga-Saison.

Weitere Informationen

Zugänge: Bastian Rosilius (SV Vorwärts Hülsen), André Mielmann (Germania Walsrode), Cherno Baldeh (U19 Blumenthaler SV), Dennis Gross (FSV Langwedel-Völkersen), Nick Zander (Bremer SV)

Abgänge: Andreas Appelhans (eigene Alte Herren), Lennart Uphoff (TSV Brunsbrock)

Restkader: Aboubacar Bamba, Amer Özer, Andre Zerbst, Bjarne Geils, David Hennig, Finn Austermann, Frederik Bormann, Ibrahim Koua, Jonas Austermann, Jonathan Schmude, Kato Tavan, Maximilian Schulwitz, Mirco Temp, Muhammed Özer, Patrick Zimmermann, Philipp Breves, Sören Radeke, Steen Burford, Stefan Wöhlke

Trainer: Sascha Lindhorst

Co-Trainer: Thomas Tödter

Torwart-Trainer: Hilmar-Ingo Knolle

Betreuer: Matthias Mahnke

Favoriten: SV BW Bornreihe, MTV Treubund Lüneburg, Rotenburger SV und eine Überraschungsmannschaft

Saisonziel: Klassenerhalt PHI