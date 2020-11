Werner Kernebeck rechnet fest damit, dass sein Team auf einen sehr motivierten Gegner trifft. (Björn Hake)

Vier Spiele hat der TV Baden in der neuen Saison bestritten – genauso viele wie der kommende Gegner VC Bitterfeld-Wolfen. Einen Unterschied gibt es zwischen den beiden Volleyball-Zweitligisten aber dennoch. Während der TVB in der aktuellen Serie sowohl zu Hause als auch auswärts angetreten ist, lief „BiWo“ bisher nur in der Fremde auf. Die beiden angesetzten Heimspiele mussten verlegt werden. Einmal war daran der TV Baden beteiligt. Am Sonntag (Anpfiff um 16 Uhr) steht nun die Nachholpartie auf dem Programm.

Ursprünglich sollten die Badener die Reise gen Osten vor zwei Wochen angehen. Wegen eines Corona-Verdachtsfalls im TVB-Team, der sich nicht bewahrheiten sollte, wurde das Spiel vorsorglich abgesagt. Die Begegnung mit dem TV Baden ist für Bissendorf nicht die einzige, die an diesem Wochenende nachgeholt wird: Bereits am Sonnabend trifft der Klub aus Sachsen-Anhalt auf den FC Schüttorf 09. Diese Partie musste im September abgesetzt werden – wegen eines Wasserschadens in der Halle. Ob es für seine Mannschaft ein Vorteil ist, dass „BiWo“ bereits am Sonnabend ran muss, vermag TVB-Trainer Werner Kernebeck nicht zu beurteilen. Viel hänge auch davon ab, wie sich die Partie gegen die Schüttorfer für die Sachsen-Anhaltiner entwickelt. „Wir lassen uns da mal überraschen“, sagt Kernebeck.

Bei einer anderen Sache sei er sich aber sicher. „Bitterfeld wird richtig heiß sein“, sagt der TVB-Coach. Schließlich würde das Team auf seinen ersten Auftritt in eigener Halle brennen. Allerdings müssen die Gastgeber in beiden Partien auf die Unterstützung ihrer Fans verzichten. In den Profiligen sind im November keine Zuschauer zugelassen. So wollen es die aktuell geltenden Corona-Verordnungen. „Sicherlich ist es für eine Heimmannschaft immer ein kleiner Bonus vor den eigenen Fans zu spielen“, sagt Werner Kerne­beck. „Aber als Auswärtsteam kann man sich auch etwas Besseres vorstellen, als ohne Zuschauer zu spielen.“ Insgesamt seien er und seine Schützlinge glücklich darüber, dass sie trotz des Teil-Lockdowns weiterspielen dürfen. „Trotzdem ist es ein komisches Gefühl, weil andere Sportler nicht weitermachen dürfen“, meint Kernebeck.

Keine Einsatzgarantie für Seuberlich

Der Fokus soll aber auf der kommenden Partie liegen. Und die müssen die Badener definitiv ohne Ole Sagajewski bestreiten. Der Leistungsträger fällt weiter aus. Kommende Woche werde er sich weiteren Untersuchungen unterziehen, erklärt Kernebeck. Im jüngsten Heimspiel gegen Schüttorf fehlte auch Ole Seuberlich. Er zog sich eine Schleimbeutelentzündung zu. Der Diagonalangreifer ist auf dem Weg der Besserung und werde die Fahrt nach Bitterfeld mit antreten, einen Einsatz seines Spielers will der Coach aber nicht garantieren: „Wir müssen da kein unnötiges Risiko eingehen. Es warten noch viele und sehr wichtige Spiele auf uns.“

Die Begegnung des TV Baden in Bitterfeld wird am Sonntag ab 16 Uhr live im Internet auf der Plattform sporttotal.tv übertragen.