Erik Schmidt kann mit der SG Achim/Baden II noch Meister werden. (Björn Hake)

Landesliga Männer: Auf ein Endspiel um den Aufstieg am letzten Spieltag wollte Karsten Krone mit der SG Achim/Baden II gerne verzichten. Denn die Aufgabe im Saisonfinale könnte kaum schwieriger sein. Der Gegner hört auf den Namen VfL Fredenbeck III, ist amtierender Meister und hat in dieser Saison in der heimischen Geestlandhalle noch kein Spiel verloren. Nun kommt es tatsächlich zu einem Endspiel – aber es geht „nur“ noch um den Titel. Das Ticket für die Verbandsliga haben die Gäste bekanntlich am vergangenen Wochenende mit dem 30:20 gegen den TV Sottrum gelöst.

Der SG-Reserve bleibt somit ein Herzschlagfinale erspart. Zählen würde nur der Aufstieg, das hatte Krone, der Achims Zweitvertretung auch in der Verbandsliga trainiert, stets betont. Derweil ist die Ausgangslage vor dem Saisonabschluss klar: Will die SG den Titel holen, muss ein Sieg her. Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden hieße der Meister einmal mehr VfL Fredenbeck III. Wie man dem VfL beikommt, haben die Weserstädter im Hinspiel eindrucksvoll demonstriert. Mit 27:19 gewann die SG damals.

Anpfiff: Sonnabend um 18 Uhr in Fredenbeck