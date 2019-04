Nils Goerdel ist beim TSV Etelsen zurück auf der Trainerbank. (Björn Hake)

Gerd Buttgereit tritt als Coach zurück. Diese Nachricht hatte den TSV Etelsen nach der 0:6-Pleite gegen Ottersberg vergangene Woche zusätzlich geschockt. Nun übernimmt erneut Teammanager Nils Goerdel vorerst als Trainer. „Das stand auch nicht in meinem näheren Lebensplan“, betonte Goerdel. Nichtsdestotrotz, der Blick der Schlossparkkicker muss nach vorne gerichtet werden. Am 1. Mai wird der SV Ippensen im Schlosspark empfangen. Und die Devise ist klar: „Wir müssen die Leichtigkeit wiederfinden und unseren Zuschauern etwas zurückgeben.“ Den Blick auf die Tabelle scheut man beim TSV. Zwar kann Etelsen mit drei Siegen in den drei Nachholspielen zum Spitzenduo aufschließen, dennoch „legen wir den Fokus jetzt erst mal nur auf uns“. Rechenspiele sind unerwünscht.

Anpfiff: Mittwoch um 15 Uhr in Etelsen