Thomas Cordes (links) hofft darauf, dass Mohamed Sibahi (rechts) und Co. die Füchse Berlin zumindest ein wenig ärgern können. (Björn Hake)

Dieser Triumph kam genau zum richtigen Zeitpunkt – und zwar der überraschende 29:25-Heimsieg des TV Oyten in der Vorwoche gegen den großen THW Kiel. „Der Erfolg war wichtig für die Seele“, erklärt Thomas Cordes. Er hoffe, sagt der Trainer, dass seine Sieben die kommende Aufgabe in der Jugendhandball-Bundesliga nun ein wenig befreiter angehen wird.

Und diese könnte kaum schwieriger sein. Denn der Nachwuchs der „Vampires“ reist in die Hauptstadt, wo er es mit keinem geringerem als dem amtierenden Deutschen A-Jugend-Meister, den Füchsen Berlin, zu tun bekommt. An einen Sieg gegen die von Bob Hanning trainierte Talentschmiede verschwendet Cordes keinen Gedanken. Ziele hat der TVO in Berlin dennoch. „Bringen wir die Abwehr- und Torhüterleistung aus dem Spiel gegen Kiel auf die Platte, dann können wir die Füchse vielleicht ärgern“, hofft Cordes auf ein achtbares Resultat. Bereits am Freitag begibt sich die Mannschaft auf den Weg an die Spree. Bis auf den privat verhinderten Johannes Seliger sind alle Akteure dabei. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Robin Hencken. Oytens Rückraumspieler plagt sich seit Mittwoch mit einer Grippe herum.

Anpfiff: Sonnabend um 16.15 Uhr in Berlin