Genauigkeit bei hohem Tempo zu Pferd: Das ist die Schwierigkeit bei den Mounted Games. (Brens)

Kirchwalsede/Rendsburg. Das Ziel heißt A-Finale bei der Deutschen Meisterschaft. Auf Kurs befinden sich die beiden Mounted-Games-Teams des RV Sottrum, Achim Roflexs und Achim Blue Pearls. Fischerhude Uvex hingegen befindet sich nach sechs von insgesamt 15 Turnieren nur auf Platz elf.

Doch die Fischerhuder bewiesen bereits, dass sie dazu in der Lage sind, den Rückstand bis Ende September – am 22. und 23. findet die DM beim RV Sottrum statt – noch aufzuholen. Beim Turnier in Kirchwalsede reihte sich Fischerhude Uvex auf Rang drei ein. Jedoch standen am Ende der beiden Turniere der offenen Klasse in Rendsburg lediglich die Plätze fünf im C-Finale und zwei im B-Finale zu Buche. Damit wuchs der Rückstand auf die sechs Ränge, die am Ende die Qualifikation zum A-Finale bei der Deutschen Meisterschaft bedeuten. Derzeit steht Fischerhude Uvex bei insgesamt 76 Punkten und würde sich damit lediglich für das B-Finale qualifizieren. Auf dem sechsten Rang befindet sich bis dato Team Ahrenlohe 1 mit 112 Zählern.

Besser ist die Ausgangsposition für die Teams Achim Roflexs und Achimer Blue Pearls. Die Achim-Roflexs-Reiter sicherten sich in Kirchwalsede den Sieg vor den Vereinskollegen und den Fischerhudern, bei den beiden Turnieren in Rendsburg mussten sie sich einmal mit Rang zwei im B-Finale abfinden, beim zweiten Turnier stand Platz drei im A-Finale zu Buche. Das Team Achim Blue Pearls wurde in Rendsburg jeweils Fünfter im A-Finale.

Im Gesamtklassement nimmt Achim Roflexs mit 130 Punkten Platz zwei hinter Lindau-Gettorf 1 (135 Punkte) ein, Achim Blue Pearls folgt auf Rang vier mit 121 Punkten.