Matthias Potrafke startete jüngst bei der WM in den USA und wurde in Solingen zudem Deutscher Meister in der Jugendklasse. (E. Frerichs)

Landkreis Verden. Eine ereignisreiche Zeit liegt hinter dem jungen Bogenschützen Matthias Potrafke. Der Bogner des SV Mühlentor war jetzt auf internationaler Bühne aktiv, bevor er sich in Solingen zum zweiten Mal den Titel des Deutschen Meisters sicherte.

Für Matthias Potrafke ging es vor der DM in die Vereinigten Staaten. Dort ging er in Yanton für Deutschland bei der Weltmeisterschaft an den Start. Es waren die ersten globalen Titelkämpfe für den jungen Oytener. Potrafke startete in der Klasse Recurve Junior Men. In der Qualifikation schoss der Bogner 563 Ringe und landete damit auf Platz 18. Mit diesem Resultat schnappte er sich das Ticket für das Sechzehntelfinale. In dieser Runde war für Matthias Potrafke allerdings Endstation. Gegen den US-Amerikaner Treton Cowel verlor der Deutsche mit 2:6. Dennoch war Matthias Potrafke mit seinem Abschneiden bei seiner ersten WM sehr zufrieden. Vor der Weltmeisterschaft stand für den Schützen des SV Mühlentor noch ein Turnier in Las Vegas an. In der Wüstenstadt startete er in der Kadettenklasse. In dieser landete er nach drei Runden, die an drei verschiedenen Tagen ausgetragen wurden, auf dem siebten Platz.

Aufgrund seiner Erfolge auf der internationalen Bühne zählte er bei den Deutschen Meisterschaften in Solingen in der Jugendklasse zu den Favoriten. Zudem bildete dieser Wettkampf den Abschluss der Hallensaison. Potrafke sollte seiner Favoritenrolle gerecht werden. Im ersten Durchgang schoss er 292 von 300 möglichen Ringen. Laut seiner Betreuerin Manuela Potrafke war in Durchgang zwei etwas die Luft raus, sodass er solide 285 Ringe schoss. Dieses Resultat reichte für den Mühlentor-Bogner allerdings, um sich bei der DM zum zweiten Mal die Goldmedaille zu sichern.

Potrafkes Edelmetall war in Solingen jedoch nicht das einzige, das in den Landkreis Verden ging. Bei den Recurve-Herren kletterte Heiko Keib (SV Dauelsen) ebenfalls auf das Treppchen. Er gewann Silber. Im Finale musste er sich lediglich dem Weltklasse-Bogner Florian Kahllund geschlagen geben, der in der Bundesliga für Dauelsen schießt, in Solingen aber seinen Heimatverein SSC Fockbek vertrat. Auf dem Weg ins Goldfinale räumte Keib unter anderem Holger Rohrbeck, der in der Bundesliga wie Kahllund für den SVD aktiv ist, sowie Olympia-Teilnehmer Florian Floto aus dem Weg.

Bei den Recurve-Senioren startete Erwin Wollny. Er belegte mit insgesamt 525 Ringen den sechsten Rang.