Landesliga Männer: Als einen schwierigen Gang bezeichnet Jürgen Prütt das kommende Auswärtsspiel, das auf den TV Oyten wartet. Für den Trainer des TVO geht es mit seiner Mannschaft zur HSG Bützfleth/Drochtersen. Auf die viertplatzierten Oytener wartet ein Duell gegen den Tabellennachbarn. Die HSG ist aktuell Fünfter. „Dass es für uns kein einfaches Ding wird, zeigt allein die Tabellenkonstellation“, sagt Prütt. „Viele Mannschaften haben in Bützfleth bisher nicht gewonnen. Das muss einem erst einmal gelingen.“

Dass seine Mannschaft gegen die HSG aber bestehen kann, hat sie bereits in der Hinrunde bewiesen. Damals siegte der TVO mit 23:16. „Wir hatten in der Partie aber auch Glück, weil Drochtersen mit einem dünnen Kader angereist war“, erinnert sich Prütt. Er traut seinem Team gleichwohl zu, dass es den Sieg aus dem ersten Vergleich wiederholen kann. Zu gut laufe die Saison bislang. Außerdem kann Prütt in Bützfleth wieder auf zwei erfahrene Spieler zurückgreifen: Torhüter Harald Lüthje und Feldspieler Sören Blumenthal kehren in den Kader zurück. Darüber hinaus wird der eine oder andere A-Jugend-Akteur die Fahrt mit antreten.

Anpfiff: Sonntag um 17 Uhr in Drochtersen