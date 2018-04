Durfte sich nicht nur über den Sieg in Bremen freuen: TVB-Coach Ole Seuberlich. (Björn Hake)

Bremen. Der TV Bremen-Walle 1875 II ist im Jahr 2018 nicht mehr der alte TV Bremen-Walle 1875 II aus dem Jahr 2017. Die Bremer nahmen kontinuierlich den zweiten Rang hinter dem noch immer ungeschlagenen Primus der Volleyball-Landesliga 2, TuS Bloherfelde (14 Siege in 14 Spielen), ein. Diese Position, die zur Aufstiegs-Relegationsteilnahme berechtigt, sind sie nun los. Das geschah durch die glatte 0:3 (13:25, 23:25, 15:25)-Heimniederlage gegen den TV Baden III. Und ebendiese von Ole Seuberlich gecoachte Truppe nimmt nun diesen zweiten Platz ein.

Und dass der Platzwechsel im direkten Duell vonstattengehen würde, daran haben die Badener von Beginn an keine Zweifel aufkommen lassen. Satz eins war eine überaus deutliche Angelegenheit, lediglich 13 Punkte gönnten sie den Gastgebern. Doch eben auch daran war zu erkennen: Das ist nicht mehr der alte TV Bremen-Walle II. Die Truppe ist eine gänzlich andere, eine Altherren-Mannschaft, die eingesprungen ist. Eingesprungen, um hohe Strafen für den Verein abzuwenden, da sich das vorherige Team mit dem Vereinsvorstand überworfen hatte und anschließend seine Sachen packte.

Die erfahrenen Bremer schenkten aber nichts gegen Baden III ab und standen in Satz zwei kurz vor dem Gewinn dieses Durchgangs. Doch insbesondere die starken Aufschläge der Badener machten an diesem Tag den Unterschied aus. Gleiches Bild in Satz drei.

Damit war der souveräne Erfolg perfekt, obwohl Ole Seuberlich auf mancher Position improvisieren musste. „Da Ole Gehrels verletzt ist, musste unser Libero Marc Schmeyers als Außenangreifer auflaufen. Aber das hat er sehr souverän gemacht“, freute sich Seuberlich.