Der neue Vorsitzende will mit dem NFV-Kreis Verden neue Wege gehen. Genau Pläne müssen noch ausgearbeitet werden. (Björn Hake)

Landkreis Verden. „Er war der letzte Dinosaurier“, sagt Kurt Thies und meint das keinesfalls despektierlich. Er redet von Horst Lemmermann, seinem Vorgänger. Lemmermann führte 23 Jahre lang als Vorsitzender den Kreis Verden im Niedersächsichen Fußball-Verband. Nun beerbt ihn Kurt Thies, der bereits ein Jahrzehnt sein Stellvertreter war.

Thies beschreibt seinen Vorgänger als hochgebildeten Mann, der kein General in seiner Amtszeit war, sondern ein Teamplayer, als den sich auch Thies selbst versteht und auch in Zukunft verstehen möchte. „Es war immer ein gegenseitiges Lernen, und das soll auch im neuen Vorstand so bleiben“, betont Thies und spricht damit zugleich von seinen beiden Stellvertretern, Uwe Norden und Gerd Rasche. „Ich habe keinen Vorstand hinter, sondern einen neben mir.“

Als letzten Dinosaurier bezeichnet Thies Lemmermann, da es in der rund 70-jährigen Geschichte des NFV-Kreises Verden vor ihm lediglich drei Vorsitzende gab. Das waren neben Lemmermann Günter Schacht und Klaus Poppe. Thies glaubt nicht, dass es noch einmal eine solch lange Amtszeit geben wird. „Durch mich zumindest nicht, dass ist biologisch gar nicht möglich“, scherzt der 64-Jährige. Thies ist ein Verfechter neuer Wege und spricht davon, solche beschreiten zu wollen. Demnach sei auch die jetzige, wie auch die zukünftige Veränderung auf dem Vorstandsposten gut und hilfreich. „Manchmal fahren sich nach langer Zeit Wege fest. Das kenne ich von mir selbst, ich war bereits 20 Jahre Vorsitzender in Langwedel. Für uns heißt es nun, neue Wege zu erarbeiten.“

Ein erstes Beispiel dieser neuen Wege sei die Facebook-Seite des NFV-Kreises Verden, die zum 1. Juni online gegangen ist. Doch ist das nicht längst zu spät? „Es ist weiterhin ein Kommunikationszweig, der die jüngeren Leute erreicht. Zudem sind solche Änderungen und Neuerungen in einem Verband nicht mal eben so gemacht, das dauert. Klar, wir hinken da hinterher, aber man muss auch erst mal das entsprechende Personal dafür finden. Und da alles ehrenamtlich läuft, können wir nicht einfach jemanden einstellen“, sagt Thies.

Die Entwicklung bezüglich des Ehrenamtes sei eines der weiteren Probleme der Zukunft wie auch eines der Vergangenheit, bestätigt Horst Lemmermann, der zugleich Kreisehrenamtsvorsitzender war. Doch genau das sei sein Antrieb gewesen. „Es war für mich immer eine große Freude und Bereicherung, für andere eintreten zu können, mich für etwas zu engagieren, von dem ich überzeugt bin. Es gibt zahlreiche Erinnerungen, auch negative, aber die positiven überwiegen deutlich. Fußball ist mehr als ein 1:0, Fußball geht über seine Grenzen hinaus“, betont Lemmermann.

Insbesondere sei ihm das in den vergangenen Jahren während der Flüchtlingskrise bewusst geworden. Er habe sich sehr über die Willkommenskultur der Vereine gefreut und die damit verbundenen Fördergelder des DFB. Zu seinen weiteren Höhepunkten gehörten Junioren-Länderspiele in Verden oder aber die Partnerschaft mit dem Fußball-Kreis Altmark Ost, früher der Kreis Havelberg.

Etwas anders machen würde Horst Lemmermann rückblickend nicht: „Klar gibt es immer mal wieder ein paar kleine Dinge, aber die großen Fehler habe ich nicht gemacht, ich habe immer alles guten Gewissens erledigt.“ Lemmermann empfiehlt jedem, ein Ehrenamt auszuüben: „Es war eine tolle Zeit, ich habe mich immer als eine Art Mannschaftskapitän gefühlt.“ Doch zuletzt wurde seine Arbeit als Vorsitzender mehr und mehr zur Routine: „Ich war etwas amtsmüde.“ Demnach kam der Wechsel zur rechten Zeit und war von langer Hand geplant.

Planung steht nun auch für Kurt Thies an. Es gehe nun um die „Detailarbeit“, es gehe insbesondere um die „Generation Playstation“. Der Kreis sei bestens aufgestellt, auch wenn er weiterhin unter Mitgliederschwund leidet. Dieser sei aber marginal und zum Großteil auf den demografischen Wandel zurückzuführen. „Unsere Arbeit hat sich in den vergangenen Jahren gravierend geändert und wird das auch weiterhin tun“, sagt Thies. Die jungen Leute müssten angesprochen werden. Es müsste ihnen, ihren Qualifikationen entsprechend, mehr Verantwortung übertragen werden. Es wird sich zeigen, welche neuen Wege der Kreis Verden einschlägt. Doch eines weiß Kurt Thies bereits jetzt: „Es gibt keine einfachen Lösungen.“