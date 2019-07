Wird bei der EM auf ihrer Stammposition im rechten Rückraum zum Einsatz kommen: Wiebke Meyer (am Ball). (Björn Hake)

Am Montag und Dienstag dieser Woche war für Wiebke Meyer tatsächlich einmal etwas Zeit zum Chillen. Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt dem aktuell größten Handball-Talent aus dem Kreisgebiet allerdings nicht. Denn Mitte der Woche heißt es bereits wieder Tasche packen. Und das ist in diesem Fall eine gute Nachricht. Eine sehr gute sogar. Denn Wiebke Meyer hat den Sprung in den 16-Kader der U17-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes (DHB) geschafft, der vom 1. bis 11. August im slowenischen Celje die Europameisterschaften bestreiten wird.

Zuvor ist von Nationaltrainer Maik Nowak noch ein Lehrgang in Herrsching (Bayern) angesetzt. Am Ammersee wollen sich die Linkshänderin aus Achim und ihre Teamkollegen den allerletzten Feinschliff für die kontinentalen Titelkämpfe holen. Für die Jahrgänge 2002/2003 des DHB wird die EM in Slowenien das erste große Turnier ihrer Karrieren im Nationaltrikot sein.

In der Vorrundengruppe C heißen die Gegner Dänemark, die Niederlande und Portugal. Anfang Juli gewann die DHB-Auswahl das Nations-Cup-Turnier in Lübeck durch Siege gegen die Niederlande und den Zweitligisten TSV Nord Harrislee sowie einem Remis gegen Norwegen. Nach einem weiteren Lehrgang in der Sportschule Kienbaum vom 15. bis 21. Juli wurde dann am Sonntag das endgültige Aufgebot für die EM bekannt gegeben. „Ich kann es noch gar nicht so richtig glauben, dass ich dabei bin“, freut sich Wiebke Meyer auf das nächste Highlight ihrer noch jungen Karriere. Man wolle sich in Slowenien natürlich bestmöglichst präsentieren, erläutert die 17-Jährige, die in der Nationalmannschaft auf ihrer Stammposition im rechten Rückraum zum Einsatz kommen wird.

Wenn der DHB in diesen Tagen offiziell das Aufgebot für Celje bekannt gibt, dann wird hinter dem Namen von Wiebke Meyer letztmals als Verein der TV Oyten auftauchen. Ab der kommenden Spielzeit will die Gymnasiastin dann beim HC Leipzig den nächsten Schritt auf der Karriereleiter machen. In Leipzig gab es zwischen den Maßnahmen mit der Nationalmannschaft noch einiges zu erledigen. So stand beispielsweise die theoretische Fahrprüfung auf der Agenda und das Zimmer in der Wohngemeinschaft musste auch eingerichtet werden. In der Messestadt werden die Tage gut durchgetaktet sein: Frühsport, Schule, Training – so in etwa wird der Tagesablauf für Wiebke Meyer in den kommenden drei Jahren in der Regel aussehen.

Beim HC Leipzig soll die Achimerin in der Bundesliga-A-Jugend sowie bei den Zweitliga-Frauen zum Einsatz kommen. Aber so weit ist es noch nicht. Zunächst einmal geht es über Bayern zur EM nach Celje. „Ich will die EM auch ein Stück weit genießen“, freut sich Wiebke Meyer.