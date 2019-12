Im ersten Moment waren die Volleyballer des TV Baden enttäuscht. Doch für die Tabelle holten sie einen wichtigen Punkt. (Björn Hake)

Anfangs wirkten die Volleyballer des TV Baden und ihre Fans zurückhaltend. Die Atmosphäre, sie war in der Lahofhalle zunächst nicht so, wie man sie kennt. Doch das sollte sich ändern: Je länger das Zweitligaspiel zwischen dem TVB und seinen Gästen vom TuB Bocholt dauerte, desto lauter wurde es in der Halle. Kein Wunder: Die Badener verloren die beiden ersten Sätze gegen das Team aus Nordrhein-Westfalen, um dann noch einmal ein starkes Comeback hinzulegen. Die von Werner Kernebeck gecoachten Badener kämpften sich eindrucksvoll bis in den Tiebreak. Im Entscheidungssatz wurden die Gastgeber aber wieder gebremst: Bocholt gewann mit 3:2 (25:23, 25:22, 22:25, 22:25, 15:13). Der TVB nahm aus dem verlorenen Spiel jedoch einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt mit.

Werner Kernebeck war – trotz der knappen Niederlage – mächtig stolz auf seine Spieler. Und das aus gutem Grund. Schließlich hatten sie einmal mehr bewiesen, dass aufgeben für sie keine Option ist. „Dass man jetzt im ersten Moment ein bisschen frustriert ist, ist ganz normal“, sagte der Coach des TV Baden. „Aber insgesamt haben wir eine sehr gute Leistung abgeliefert. Wenn du gegen den Tabellendritten nach einem 0:2-Satzrückstand noch einen Punkt holst, dann darfst du irgendwo auch zufrieden sein.“

Dabei hätten die Badener gar nicht in diese Situation kommen müssen. Denn im ersten Satz waren sie drauf und dran, diesen für sich zu entscheiden. Beim 21:19 deutete noch vieles darauf hin, dass der Durchgang an die Gastgeber gehen würde. Doch als es in die entscheidende Phase ging, fehlte der Kernebeck-Crew der letzte Biss und das Publikum wirkte auch noch zu gehemmt, um das Team zum Satzgewinn zu tragen. Bocholt nutzte dies zu seinem Vorteil: Der TuB verwandelte seinen zweiten Satzball. In Durchgang Nummer zwei lief Baden dem jetzigen Rangzweiten, der zuletzt drei Spiele in Folge verloren hatte, über die gesamte Distanz hinterher. Zwar war der Ausgleich beim 22:23 aus Sicht des TVB noch möglich, doch die Gäste spielten den Satz souverän zu Ende.

Nach der Pause wie verwandelt

Die obligatorische Zehn-Minuten-Pause sollte dem TuB Bocholt allerdings nicht in die Karten spielen. Die Badener wurden fortan stärker. Das hatte nicht nur zur Folge, dass der TVB sich den dritten Satz angelte – langsam wurde auch das Publikum euphorischer. Gemeinsam machten sich Mannschaft und Fans daran, dem Spiel eine Wende zu verpassen. „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie die Zuschauer mitnehmen müssen. Und das ist ihnen auch sehr gut gelungen“, sagte Kernebeck. Nachdem der vierte Satz gewonnen worden war, ging es mit Euphorie in den Tiebreak.

In diesem schaffte es zunächst kein Team, sich abzusetzen. Doch beim Stand von 10:10 wurde das Spiel des TVB ungenauer. Bocholt zog auf 13:10 davon und hatte wenig später zwei Matchbälle (14:12). Beim ersten Versuch, das Match zu beenden, schlug Lukas Essing den Ball ins Netz. Badens Artem Tscherwinski passierte anschließend das gleiche Missgeschick. Bocholts Auswärtssieg war perfekt. Die Badener wankten zwischen den Gefühlen Zufriedenheit und Enttäuschung.

Und somit auch TVB-Zuspieler Moritz Wanke. Für ihn war das Spiel ein besonderes. Denn für Wanke geht es nun auf eine zweimonatige Reise nach Australien und Neuseeland. „Wenn wir den letzten Satz gewinnen, fahre ich mit einem richtig guten Gefühl nach Down Under“, sagte Wanke. „Aber es ist schön, dass wir uns so zurückgekämpft haben. Nach dem 0:2 ging ein echter Ruck durchs Team. Denn wir wollten auf keinen Fall mit 0:3 verlieren.“ Nun muss er in den kommenden Wochen aus großer Entfernung beobachten, wie sich sein Team schlägt. Ab Februar ist Moritz Wanke dann wieder ein aktives Mitglied einer Mannschaft, für die aufgeben seit jeher keine Option ist.

TV Baden: Jannik Haats, Ole Seuberlich, Nick Sörensen, Ole Sagajewski, Artem Tscherwinski, Nils Mallon, Jan-Henrik Radeke, Björn Hagestedt, Lewin Probst, Moritz Wanke, Simon Bischoff