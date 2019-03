War froh, dass zumindest ein Remis verbucht wurde: Christiane Kuhnt. (Björn Hake)

Bremen. Den Verfolger auf Distanz gehalten und damit den dritten Platz verteidigt. Auch wenn es für die Tischtennisspielerinnen des TSV Holtum (Geest) II in der Bezirksoberliga West nicht zu einem Sieg reichte, waren sie mit dem Endergebnis zufrieden. Denn beim 7:7 gegen den ATSV Sebaldsbrück lagen die Holtumerinnen zwischenzeitlich mit 2:5 in Rückstand.

„Nach der erste Einzelrunde haben wir uns gedacht, wenn das so weitergeht, dann war’s das ganz schnell. Daher sind wir im Endeffekt froh über das Unentschieden“, resümierte Christiane Kuhnt. Nach den Doppeln stand es noch 1:1, in der ersten Einzelrunde verbuchte aber lediglich Holtums Nummer eins Sabine Thies einen Sieg. Doch auch die Spitzenspielerin musste sich an diesem Tag einmal geschlagen geben – und das deutlich mit 0:3. Sebaldsbrücks Nummer eins, die 18-jährige Johanna Abbes, war einfach zu stark. Das galt für sämtliche Holtummerinnen. „Da konnte man machen, was man wollte, sie hatte immer eine Antwort parat. Sie hat nur einen Satz abgegeben, wenn sie unkonzentriert war“, erzählte Kuhnt, die Abbes mit 1:3 unterlag. Doch Holtum steigerte sich und glich noch aus. Insbesondere war das Ulrike Berger zu verdanken, die als Nummer vier die zwei des ATSV mit 3:2 bezwang.