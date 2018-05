Sie durften im Heimspiel gegen Lüneburg jubeln: Die Landesliga-Fußballer des TSV Ottersberg. (Marvin Ibo Güngör)

Für Jan Fitschen ist das Heimspiel gegen den SV Eintracht Lüneburg kein einfaches gewesen. Ständig wurde der Trainer des TSV Ottersberg geärgert. Allerdings nicht von den Gegnern – und auch nicht von seiner eigenen Mannschaft. Die machte in dem Nachholspiel der Fußball-Landesliga nämlich ein gutes Spiel. Es waren die Mücken, die sich am Mittwochabend auf dem Wümmesportplatz tummelten und Fitschen ständig piesackten. Die Mücken waren jedoch das einzige Ärgernis für den Coach. Denn die akut abstiegsbedrohten Ottersberger besiegten Lüneburg klar mit 3:1 (2:0).

Im Grunde könnten die Wümmekicker nun von dem Start einer Aufholjagd sprechen. Weil der TSV Etelsen und der TV Meckelfeld am Mittwoch beide verloren, hat die Fitschen-Elf den Rückstand zum rettenden Ufer verkürzt. Der TSV Ottersberg hat nun 24 Punkte auf dem Konto. Meckelfeld, das auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht, hat 29 Zähler. Fitschen wollte nach der Begegnung gegen überraschend schwache Lüneburger – immerhin ist die Eintracht Tabellensechster – aber nichts von einer möglichen Wende hören. "Es bleibt dabei: Für uns ist der Drops erst einmal gelutscht. Wir schauen jetzt nur auf uns. Am Ende werden wir sehen, was dabei herauskommt", sagte der TSV-Trainer.

Den Gegner stets im Griff

Spielt seine Elf in den vier letzten Saisonspielen aber so wie am Mittwoch, könnte der Klassenerhalt an der Wümme wieder zum Thema werden. Denn Ottersberg hatte die Gäste aus Lüneburg über die gesamte Spielzeit im Griff. Bereits die Anfangsphase gehörte den Gastgebern. Die Fitschen-Elf versuchte von Beginn an, die Partie zu dominieren. Allerdings versuchte es der TSV häufig mit langen Bällen, die nicht zielführend waren.

In der 19. Minute wurde dagegen auf einen langen Pass verzichtet. Drilon Demaku setzte kurz hinter der Mittellinie zum Dribbling an. Kein Lüneburger war in der Lage, den Mann im grünen Trikot zu stoppen. Im Sechzehner angekommen, setzte Demaku zum Schuss an und traf zum verdienten 1:0. Die Gäste blieben auch danach defensiv und kassierten nur acht Minuten nach dem ersten Gegentor das zweite. Wieder hieß der Torschütze Drilon Demaku, der im Strafraum von den Abwehrspielern der Gäste völlig allein gelassen wurde. "In der ersten Halbzeit waren wir fußballerisch wirklich gut. Es waren einige gute Kombinationen dabei", beurteilte Jan Fitschen den ersten Durchgang.

Das traf aber auch auf den zweiten Durchgang zu. Nach einem feinen Pass tauchte Jan Stubbmann frei vor SV-Keeper Nico Zemke auf. Im Eins-gegen-eins blieb der Torhüter Sieger (56.). In Halbzeit eins spielte Zemke noch im Mittelfeld. Nach der Pause musste er ins Tor, weil der etatmäßige Eintracht-Torhüter Jan-Hendrik Sommer ausgewechselt wurde. "Jan war gesundheitlich noch angeschlagen", klärte Nico Zemke auf. Der Feldspieler im Tor machte seine Sache ordentlich. Einmal musste er aber doch den Ball aus dem Netz holen, nachdem Jannik Tölle (65.) den dritten Ottersberger Treffer erzielt hatte. Es war das Tor zum 3:1. Den Anschlusstreffer hatte zuvor Dilkas Sönmez (59.) geschossen. Dieser Rückschlag brachte die Fitschen-Elf jedoch nicht mehr ins Straucheln. Zwar hatte Lüneburg eine gute Chance, den Ausgleich zu markieren, doch nach einer Ecke war Tölle zur Stelle und brachte die Entscheidung.

In der Schlussphase tauchten die Gastgeber noch ein paar Mal gefährlich vor dem Tor der Gäste auf, trafen aber nicht mehr. "Sicherlich hätten wir das Spiel noch höher gewinnen können", sagte Fitschen, der rundum zufrieden war.