Gemeinsam an der Kreisliga-Spitze: Malte Nord (links) vom TSV Fischerhude-Quelkhorn und Andreas Appelhans vom FC Verden II. (Björn Hake)

Fischerhude/Ouelkhorn. Dritter, Fünfter, Sechster, Fünfter und aktuell auf Rang zwei platziert – die Fußballer des TSV Fischerhude-Quelkhorn gehören seit nunmehr vier Jahren zur Kreisliga-Spitze. Damit klopft der Verein vermutlich auch leise an das Tor zur Bezirksliga an, doch mit diesem Thema beschäftigt sich beim TSV niemand. „Es ist schön, wenn wir in der Kreisliga eine gute Rolle spielen. Damit sind wir zufrieden. Wenn man unseren Standort und die Größe unseres Vereins berücksichtigt, dann ist das fast das Maximum“, berichtet Fischerhudes Abteilungsleiter Julian Kallhardt.

Er stellt vielmehr die Entwicklung des Klubs in den Vordergrund, die bei ihm für große Freude sorgt. „Wir haben jetzt gerade eine ganz junge Truppe und so viele Spieler wie die letzten Jahre nicht mehr“, sagt Kallhardt. Dieser Aufschwung hängt auch mit dem neuen Trainerduo zusammen: Matthias Warnke und Yannick Becker, gekommen von den A-Junioren der JSG Backsberg, haben frischen Wind reingebracht. Nach den ersten Wochen der neuen Saison ist Kallhardt heilfroh, das Risiko eingegangen zu sein, zwei 25-Jährige als Cheftrainer und Nachfolger von Jens Lellek berufen zu haben. Das Duo überzeugt mit großem Engagement und guter Führung der Mannschaft.

Das bestätigt der gelungene Saisonstart. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen rangiert der TSV auf dem zweiten Tabellenplatz. Des Weiteren glückte auch der Einzug ins Kreispokal-Viertelfinale, wo Fischerhude am 3.Oktober ab 13 Uhr beim TSV Bassen II antritt. „Damit sind unsere Erwartungen übertroffen worden“, beschreibt Kallhardt. Wie der 4:3-Sieg beim Vorletzten TSV Dauelsen zeigt, muss Fischerhude für den Erfolg jedoch noch hart arbeiten. Das ist ein Unterschied zum aktuellen Tabellenführer FC Verden 04 II, der aus seiner Sicht anders einzuordnen sei. „Wir bleiben auf dem Boden, sind kein Aufstiegskandidat. Es wird auch Rückschläge geben. Mit der Konstanz und Kaderstärke von Verden können wir nicht mithalten. Uns fehlt noch die Erfahrung“, sagt der Abteilungsleiter.

Rosige Zukunftsaussichten

Mit Warnke und Becker hat er zwei junge, gleichberechtigte Trainer, die seine Ansichten absolut mittragen. „Wir wollen die Mannschaft besser machen, ehrgeizig sein und Spaß am Fußball haben. Das ist für uns das Wichtigste“, skizziert Warnke, den Tabellenplätze erst einmal wenig interessieren. „Yannick und ich waren elf Jahre in Oyten. Wir sind Trainer, die nichts Kurzfristiges machen wollen. Wir fühlen uns wohl und wollen in Fischerhude etwas aufbauen“, meint Warnke. Ein größeres Niveau soll unter anderem durch drei wöchentliche Trainingseinheiten erreicht werden. Zwar wurde den beiden Coaches der Einstieg beim Kreisligisten auch dadurch erleichtert, dass einige Juniorenspieler mit nach Fischerhude gekommen sind. Grundsätzlich lobt Warnke aber auch die gesamte Mannschaft dafür, dass sie so gut mitmacht: „Das ist ein sehr harmonischer Verein, wir haben einen sehr guten Austausch. Als Mannschaft funktionieren sie wunderbar. Für die Anfangszeit muss ich unseren Fußballern ein großes Lob aussprechen“, sagt Warnke. Somit wurden auch die ersten Eindrücke bestätigt, hatten ihm die beiden Führungsspieler Sven Cordes und Andy Wilkens im ersten Gespräch doch ein gutes Gefühl vermittelt.

Der geringe Altersdurchschnitt eröffnet dem Verein natürlich allgemein die Möglichkeit, auf eine rosige Zukunft zu hoffen. Kallhardt, der seit 2017 als Abteilungsleiter in Fischerhude fungiert, teilt diesen Optimismus: „Es scheint hier etwas zu entstehen. Wenn sie am Ball bleiben, dann werden wir noch viel Freude mit unseren Fußballern haben. Ich habe die große Hoffnung, dass sie zu unseren Aushängeschildern werden.“ Hierbei hält sich seine Angst vor möglichen Abwerbungsversuchen in Grenzen. „Klar ist das ein harter Kampf, in der Nähe gibt es viele gute Vereine. Aber wir sind so eng und familiär miteinander verbunden, sind eine ganz verschworene Truppe. Hier trinken wir auch mal ein Bier zusammen, spielen zusammen Karten oder schauen Fußball – das bieten einem nicht so viele Vereine“, beschreibt Kallhardt, der jedoch Schritt für Schritt denkt. Aktuell fühlt sich Fischerhude an der Kreisliga-Spitze ziemlich wohl – mehr muss es nicht sein.