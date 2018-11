Ohne eine einzige Niederlage hat das Bogenschützen-Team des SV Mühlentor die beiden ersten Wettkampfrunden in der Verbandsliga A absolviert. (fr)

Das Gefühl einer Niederlage dürfte den Bogenschützen des SV Mühlentor mittlerweile fremd sein. In den beiden vergangenen Jahren schloss das Team aus Schaphusen die Saison jeweils mit 56:0 Punkten ab. Durch zwei Aufstiege in Folge ist der SVM nun in der Verbandsliga A angekommen. In dieser Klasse hat jetzt die Saison begonnen. Und die Mühlentorer machten dort weiter, wo sie in den beiden vorherigen Jahren aufgehört hatten. Während der ersten beiden Wettkampfrunden in der neuen Liga gewann der SVM, der in Hohenhameln mit Fabian Köhne, Malte Kruse, Heinz Hasch, Ralf Lundelius, Andre und Matthias Potrafke angetreten war, sämtliche Begegnungen.

„Wir haben von Beginn an dominiert“, sagte Mühlentor-Betreuerin Manuela Potrafke nach dem mehr als gelungen Start in die Verbandsliga. In der ersten Wettkampfrunde feierte der Aufsteiger gegen den SKO Schöningen, den BSC Hildesheim, TV Jahn Walsrode, BSC Clauen und SV Watenbüttel jeweils einen 6:0-Sieg. Der SV Hohegeiß sowie der Wolfsburger BC wurden mit 6:2 bezwungen.

Nach einer einstündigen Pause begann die zweite Wettkampfrunde. In dieser setzte der SV Mühlentor seine Siegesserie fort. Clauen und Hildesheim wurde ein weiteres Mal mit 6:0 besiegt. 6:2-Erfolge durfte Mühlentor gegen Schöningen, Hohegeiß, Watenbüttel und Wolfsburg bejubeln. Ein wenig knapper ging es gegen den TV Jahn Walsrode zu. Doch auch dieses Duell entschied der SVM für sich – 7:3. Mit 28:0 Punkten steht der kleine Klub aus Schaphusen auf dem ersten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Wolfsburg (20:8) ist bereits komfortabel. „Mit solch einem guten Ergebnis haben wir nicht gerechnet, darum war die Freude sehr groß“, sagte Manuela Potrafke. Die dritte und vierte Wettkampfrunde werden Mitte Januar in Unterstedt ausgetragen.