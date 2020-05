Der NFV hat eine Entscheidung getroffen: Die aktuelle Fußballsaison soll abgebrochen werden und die Quotientenregelung greifen. (Björn Hake)

Die Corona-Pandemie hat die Welt gehörig durcheinandergewirbelt und tut es nach wie vor. Und sie macht logischerweise auch vor dem heimischen Amateurfußball nicht Halt. Bis vor Kurzem war noch unklar, wie der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) mit seinen Ligen verfährt. Wird die Saison zu Ende gebracht, wird sie abgebrochen, wer steigt auf, wer ab? Diese Fragen schwebten unbeantwortet im Raum. Bis jetzt. Denn nun hat sich der NFV-Verbandsvorstand entschieden. Die dem Vorstand angehörigen Präsidiumsmitglieder sowie Vorsitzenden der 33 Kreise einigten sich auf eine Variante, die einen Saisonabbruch nach Quotientenregelung mit Aufstiegen, aber ohne Abstiege vorsieht. Demnach rechnen sich die Abschlusstabellen aus den bisher erzielten Punkten und der Anzahl der ausgetragenen Partien einer jeden Mannschaft zusammen. Relegationsspiele werden ersatzlos gestrichen, auch die betroffenen Vizemeister dürften direkt in die nächsthöhere Liga gehen.

Außerordentlicher Verbandstag

Final wird über den Antrag der NFV-Oberen am 27. Juni im Rahmen eines außerordentlichen Verbandstages entschieden, der aller Voraussicht nach – wie in diesen Zeiten allgemein üblich – virtuell über die Bühne gehen wird. Es ist der erste seit mehr als 40 Jahren, genauer gesagt seit 1979 und erst der sechste in der Geschichte des NFV. 324 Delegierte sollen daran teilnehmen. Auf den Fußball im Landkreis Verden hat der NFV-Beschluss durchaus Auswirkungen, und in der Summe sind diese absolut positiv. Demnach bliebe der TB Uphusen der Oberliga Niedersachsen erhalten, während sich der TSV Etelsen als Meister der Bezirksliga Lüneburg 3 in der kommenden Saison wieder in der Landesliga versuchen darf. Damit wären demnächst drei Teams aus dem Fußballkreis Verden in der Landesliga Lüneburg vertreten – neben den Schlossparkkickern noch der FC Verden 04 und der TSV Ottersberg.

Und nicht nur das: In der Bezirksliga wären Rot-Weiß Achim und der MTV Riede, die sich beide aktuell auf einem Abstiegsrang befinden, gerettet, während Fischerhude und Thedinghausen in eben diese Bezirksliga hochgehen würden. Die einen als Spitzenreiter (Fischerhude), die anderen als Kreisliga-Zweiter. Alles in allem würden dann 21 Mannschaften in der Bezirksliga Lüneburg 3 spielen – eine stattliche Zahl, die nicht nur den Vereinen selbst, sondern auch dem Spielausschuss eine Menge Organisationspflichten auferlegten. Die Herausforderung wäre für alle Beteiligten riesig – und das ligaübergreifend.

Eine Herausforderung, der sich der NFV nichtsdestotrotz gerne stelle, wie Präsident Günter Distelrath in einer Pressemitteilung betont: „Das Webinar am vergangenen Samstag hat noch einmal zur umfassenden Information der Vereine beigetragen. Die Resonanz hat gezeigt, wo die Präferenzen der Vereine liegen. Insofern ist der Verbandsvorstand auch nach Empfehlung des Präsidiums einmütig zur Beschlussfassung gekommen. Der Antrag auf einen Saisonabbruch nach Quotientenregelung mit Auf-, aber ohne Absteiger wird der einzige sein, der vonseiten des NFV-Verbandsvorstandes auf den außerordentlichen Verbandstag eingebracht und zur Abstimmung gestellt wird“, bestätigte er. Unabhängig davon könne jeder Verein einen Antrag im Rahmen der Antragsfrist stellen – dieser müsste mindestens drei Wochen vor dem Verbandstag beim NFV eingereicht werden.

Über die Konsequenzen seien er und seine NFV-Kollegen sich im Klaren, betont Distelrath: „Wir müssen darauf achten, dass kein Verein und keine Mannschaft überfordert wird“, sagt er. Deshalb werde es hinsichtlich der Planung der Saison keine Denkverbote geben. Mit anderen Worten: Eine konstruktive Mitgestaltung seitens der Vereine ist ausdrücklich erwünscht. So wird schon jetzt darüber nachgedacht, die kommende Serie bis zum Beginn der Sommerferien am 22. Juli 2021 zu verlängern. Die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen wird den hiesigen Fußball noch lange begleiten.