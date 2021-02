Thomas Cordes hat sich ein besonderes Erinnerungsstück anfertigen lassen – eine Landkarte, auf denen alle Spielstationen des TV Oyten in der Bundesliga eingezeichnet sind. (Björn Hake)

Zwei Spielzeiten – von 2017 bis 2019 – waren die A-Jugend-Handballer des TV Oyten unter Trainer Thomas Cordes ein Teil der Bundesliga. Gerne erinnert sich der Ottersberger an Heimsiege gegen den THW Kiel oder das Unentschieden gegen den VfL Potsdam, das in letzter Sekunde erreicht wurde. Das bisher größte Spiel seines Lebens war für Thomas Cordes aber nicht eines gegen einen der ganz großen Namen. Es war ein anderes. Nämlich das Spiel, mit dem alles begann: Der Nachwuchs des TV Oyten schrieb am 4. Juni 2017 mit einem 19:13-Erfolg gegen den TV Schiffdorf Vereinsgeschichte. Am Freitag zuvor hatte sich der TVO-Tross als krasser Außenseiter zum Qualifikationsturnier nach Burgdorf gemacht. Dort kämpften die „Vampires“ um einen Platz im Oberhaus. Zwei Tickets wurden bei dem Turnier vergeben. Zwei Tage später war das Handball-Wunder perfekt: Der TV Oyten kehrte als Jugend-Bundesligist in die Heimat zurück.

„Im Verein und für den Jugendhandball im Landkreis Verden haben wir mit dem Erfolg gegen Schiffdorf eine Welle losgetreten“, unterstreicht Thomas Cordes die Bedeutung der Partie. Nach einem 19:14-Erfolg im Auftaktspiel gegen die favorisierte SG HC Bremen/Hastedt und einem 15:15 gegen den späteren Mitaufsteiger HSG Grüppenbühren/Bookholzberg war für den TVO am Sonnabend die Tür zur Beletage des deutschen Jugendhandballs weit offen. Im entscheidenden Spiel – um 10 Uhr am Vormittag – hieß der Gegner an dem Sonntagmorgen TV Schiffdorf. Die Rollen waren klar verteilt: Während die vom Morsumer Ingmar Steins trainierte Sieben aus der Nähe von Bremerhaven ihre Chance auf einen Startplatz im Oberhaus in den Partien am Vortag verspielt hatte, konnten die Cordes-Schützlinge den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen.

Größter Erfolg für jungen Trainer

Und so kam es dann auch. Über die Zwischenstände 5:1 (10.) und 16:10 (30.) fuhren die Oytener einen souveränen Start-Ziel-Sieg ein. Beim 19:10 – zwei Minuten vor dem Ende – waren allerletzte Zweifel beseitigt. Wenig später hatte sich erstmals eine männliche A-Jugend aus dem Landkreis Verden für die Jugend-Bundesliga qualifiziert. Feiernde Zuschauer, überglückliche Spieler und jubelnde Trainer bestimmten das Bild in und vor der Sporthalle an der Grünewald Straße in Burgdorf.

Für den damals 32 Jahren alten Thomas Cordes war es der größte Erfolg seiner noch jungen Vita als Trainer. „Nach dem Sieg und dem Unterschieden am Sonnabend waren die Anspannung und der Druck riesengroß“, erzählt Cordes. Die Stärken und Schwächen der Schiffdorfer habe man aus den Ligaspielen gekannt. Mit großen Überraschungen sei eigentlich nicht zu rechnen gewesen. Dennoch habe man im Trainerteam am Abend vor der Partie den Gegner noch einmal intensiv per Video studiert. „Das Knistern“, erinnert sich Thomas Cordes, „war überall zu spüren im Hotel.“ Spieler und Trainer seien „im Tunnel“ gewesen.

Der Jubel kannte im Juni 2017 keine Grenzen mehr, als das Ticket für das Oberhaus gelöst war. (fr)

Cordes gehört zu der Spezies von Übungsleitern, die nichts gerne dem Zufall überlassen. Nachdem sich der TV Oyten als Dritter der B-Jugend-Oberliga das Startrecht für die Qualifikation erkämpft hatte, wurden in den Wochen bis zur Relegation die Weichen für den späteren Triumph gestellt. Zusätzliche Trainingseinheiten und Testspiele gegen Männermannschaften standen auf dem Programm. „Wir sind die Vorbereitung und die Qualifikationsspiele so professionell wie möglich angegangen“, erzählt Cordes. Dazu gehörte für den Coach auch die Übernachtung vor Ort. Der Fokus sollte alleine auf die Spiele gerichtet sein.

Am 10. September 2017 war er dann da, der große Tag. Zum Auftakt der Saison 2017/2018 war der Nachwuchs der SG Flensburg/Handewitt zu Gast in die Pestalozzihalle. 20:34 endete die Partie gegen den Gegner aus dem hohen Norden aus Sicht des TV Oyten. Zwei Wochen später wanderte nach einem 23:23 gegen die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg der erste Pluspunkt auf das Konto der Cordes-Crew. Den ersten Sieg auf neuem Terrain feierten die „Vampires“ am 28. Oktober mit einem 31:28 gegen den VfL Bad Schwartau.

Ihre Bundesligatauglichkeit hatte die Cordes-Crew zu diesem Zeitpunkt bereits mehrfach unter Beweis gestellt. 10:34 Punkte, Platz zehn – so lautete die Bilanz des Aufsteigers aus dem Landkreis Verden nach 22 Spielen. Im zweiten Bundesligajahr verbuchte der TVO in der Endabrechnung vier Zähler mehr auf dem Konto. In der Relegation hatte Thomas Cordes in die Trickkiste gegriffen. Seine Spieler durften diese nicht in den Trikots der Vorsaison bestreiten. Der Grund: Das Bundesligalogo auf dem Arm sollten sich Abwehrchef Timo Blau und Co. erst wieder verdienen. Die Rechnung ging auf: Nach Siegen gegen den HC Elbflorenz Dresden (24:8), die SG Nickelhütte Aue (18:12) sowie den BSV 93 Magdeburg (17:13) war der erneute Aufstieg bereits vor dem finalen Match gegen den HC Bremen geschafft. Für Thomas Cordes war das zweite Bundesligajahr das letzte. Während die Spieler aus dem Jahrgang 2000 in den Männerbereich wechselten, war für den Versicherungskaufmann die Zeit zum Durchschnaufen gekommen. Thomas Cordes war ausgebrannt. Er verordnete sich nach zwei intensiven Jahren auf höchstem Niveau eine Pause.

Frühes Laufbahn-Aus für Cordes

Erste Sporen als Trainer verdiente sich der Erfolgscoach von der Wümme im Rahmen eines Freiwilliges Sozialen Jahres (FSJ) beim TV Oyten. In den folgenden Jahren machte sich Thomas Cordes als Auswahlcoach der sogenannten KRAGE (Kreisarbeitgemeinschaft Bremer Umland) sowie als Landesauswahltrainer beim Handball-Verband-Niedersachsen (HVN) einen Namen. Seine aktive Laufbahn musste der B-Lizenzinhaber aufgrund einer Schulterverletzung bereits mit Mitte 20 beenden. TSV Ottersberg, TSV Daverden, TV Oyten und SG Achim/Baden waren seine Stationen als Spieler. Auf Vereinsebene übernahm Thomas Cordes bei seinem Heitmatverein TSV Ottersberg zunächst zwei Jahre das Traineramt bei den ersten Herren. Richtig an Fahrt nahm die Trainerkarriere danach bei den „Vampires“ aus Oyten auf.

In den zwei Bundesliga-Saisons konnte sich der TV Oyten auf eine Sache verlassen: auf die große Unterstützung der Fans. (Björn Hake)

Anfragen habe es in den zurückliegenden Monaten immer wieder gegeben, sagt Thomas Cordes. Das richtige sei aber nicht dabei gewesen. Zudem sei es zu früh gewesen für ein neues Engagement. Dass er zur kommenden Saison wieder bei einem Klub als Vereinstrainer einsteigt, kann er sich aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen kaum vorstellen. „Aktuell gibt es die Mannschaften bei den Klubs ja nur auf dem Reißbrett“, erläutert Cordes.

Zu Weihnachten hat sich Thomas Cordes als Erinnerung an die Zeit in der Jugend-Bundesliga selber ein Geschenk gemacht. Auf zwei individuellen Landkarten sind die Stationen der beiden Bundesligajahre verewigt. Ohne den historischen Sieg gegen den TV Schiffdorf am Pfingstsonntag 2017 würde es diese Karten mit den Bildern zu den Geschichten vom Trip durch die Jugend-Bundesliga aus dem Hause des Verdener Start-Ups „mapdid“ nicht geben.