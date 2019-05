Das A- und B-Team des 1. TSC Verden feierten den jeweiligen Aufstieg. (FR)

Nienburg. Der 1. TSC Verden hat die Turniersaison der Lateinformationen mit einem zweifachen Aufstieg des A- und B-Teams gekrönt. Bereits am Ende der Choreographie liefen bei den TSC-Tänzern die ersten Freudentränen, denn frühzeitig war klar, dass diese Nummer fehlerfrei über die Bühne gegangen war. Als bei der Siegerehrung der Aufstieg in die 2. Bundesliga Nord dann offiziell verkündet wurde, war der Jubel grenzenlos.

Bei „The Greatest Showman“ betrat die A-Formation ein letztes Mal die Fläche und machte durch eine glänzende Choreographie das große Ziel mit Platz vier perfekt. „Nach einem eher enttäuschenden sechsten Tabellenplatz war die Mannschaft heute wie euphorisiert und freut sich nun, dass die Karten in der Zweitliga-Saison neu gemischt werden“, sagte Pressesprecherin Nele Mahnke und informierte, dass Trainer Anh Duc Nguyen der Formation weiterhin zur Seite stehen wird.

Auch dem B-Team gelang mit ihren Trainern Hendrik Rethmeyer und Katharina Bornhöft der absolute tänzerische Höhepunkt der Saison und der gleichzeitige Sprung in die Regionalliga Nord. Bei dem Song „Das Gefühl“ überzeugte die Formation auf ganzer Linie und nahm nach einer starken Leistung als Zweitplatzierter des Aufstiegsrennen den begehrten Pokal entgegen. „Der Verein ist somit stärker denn je aufgestellt, denn es ist das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass das A-Team in der 2. Bundesliga tanzt und auch das B-Team eine Premieren-Saison in der Regionalliga vor sich hat“, lobte Mahnke und führt fort: „Gerade wenn man bedenkt, dass nach dem Umbruch im Verein mit neuem Vorstand und Trainerwechsel Gerüchte kursierten, dass sich der Tanzsportverein auflösen würde, präsentiert sich der Verein nun im neuen Glanz“.

Keinen Grund zum Jubeln hatte hingegen das B-Team der TSG Ars Nova Verden. Zwar zeigten die TSG-Tänzer einen sehr sauberen Durchgang, für das große Finale reichte es jedoch nicht. Schließlich teilte sich die Formation mit dem 1. Latin Team Kiel den siebten Platz. Die erste Vorsitzende Imke Teuchert zog dennoch ein positives Fazit: „Wir sind sehr stolz auf unser B-Team, das sich erst zu dieser Saison zusammengefunden hat und sich trotzdem direkt für das Aufstiegsturnier qualifizieren konnte."

Trainer Mirco Kramer zeigte sich ebenfalls zufrieden mit der Leistung seiner Formation: „Es war definitiv die beste Leistung in dieser gesamten Saison." Trotz dieser gewissen Enttäuschung, den Aufstieg nicht geschafft zu haben, blickt die TSG Ars Nova sehr optimistisch in die Zukunft. "Wir haben ein junges Team, das in der nächsten Landesliga-Saison wieder richtig angreifen wird", betonte Teuchert.