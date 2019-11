Hamburg. Die Herren 60 des Ottersberger TC müssen um den Aufstieg in die Regionalliga bangen. Denn mit der 2:4-Niederlage beim Harvestehuder THC hat sich die Position der Ottersberger verschlechtert. „Es ist noch möglich, Erster zu werden. Aber es liegt nicht mehr ganz in unserer eigenen Hand. Wir müssen möglichst einen hohen Sieg gegen den Schenefelder TC vorlegen“, beschrieb OTC-Trainer Peter Eichler die Situation in der Wintersaison der Tennis-Nordliga.

Und in der Tat findet ein spannender Meisterschaftskampf statt. Vor dem abschließenden Spieltag können sich neben dem Eichler-Team auch noch der TC Wunstorf, Schenefelder SC und der Harvestehuder THC zum Titel krönen. Abgeschlagen auf dem letztem Rang steht der TK Nordenham von 1907.

Für Eichler kam die erste Pleite in der Wintersaison übrigens nicht überraschend. Wenngleich der Harvestehuder THC zum Auftakt beim Schenefelder TC mit 0:6 unterging, wusste er schon im Vorfeld um die Stärke des Gegners. „Anders als im ersten Saisonspiel sind sie gegen uns in Bestbesetzung angetreten, Gerd Ruschmeyer und Ulf Becker spielen in der Hamburger Auswahl.“ OTC-Spieler Volker Hardtke ist es allerdings sogar geglückt, Becker zu schlagen: Den ersten Satz entschied er mit 6:2 für sich, den zweiten Satz gewann er mit 6:3. Das Pendel schlug jedoch nach dem vierten Einzelduell in Richtung der Gastgeber aus Hamburg aus – Volker Velewald zog in beiden Sätzen mit 5:7 gegen Gerd Nordmeyer den Kürzeren. Eichler machte dafür die Nachwirkungen einer Lebensmittelvergiftung verantwortlich. „Das war der Knackpunkt. Er hat gut gespielt, aber sein Akku war noch nicht ganz voll. Das hat man am Ende gemerkt. Denn im zweiten Satz führte er mit 5:2, ist dann aber mit Krämpfen zusammengebrochen und hat noch 5:7 verloren“, berichtete Eichler.