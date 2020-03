Sebastian Stolze darf mit der BG BiBA in die Oberliga. (Björn Hake)

Achim. In Zeiten von Corona warten viele Sportler auf Entscheidungen, wie es weiter geht. Während etwa die Fußballer und Handballer auf eine klare Aussage warten, sind die Basketballer nun den entscheidenden Schritt weiter. So teilte der Sportwart der BBL am Wochenende mit: „Analog der Entscheidung des Niedersächsischen Basketballverbandes (NBV) erklären die Vorstände des BBL und BBV die Tabellen vom 12. März 2020 als Abschlusstabellen der Saison 2019/20.“ Gemäß des Beschlusses gibt es in dieser Spielzeit nur Aufsteiger. Auf Absteiger wird demnach verzichtet.

Die Basketballer der BG Bierden-Bassen-Achim stehen somit als Meister der Bezirksoberliga fest und besitzen das Aufstiegsrecht zur Oberliga. Sebastian Stolze, Führungsspieler der BG BiBA, unterstrich noch vor einer Woche, „dass wir den Aufstieg gerne auf sportlichem Wege sicherstellen möchten.“ Daraus wird nun nichts. Allerdings war der Tabellenführer ohnehin auf einem guten Weg Richtung Meistertitel. Bei nur noch zwei ausstehenden Spielen hätte sich der Klassenprimus gar noch eine Niederlage erlauben können. „Es ist zwar schade, dass wir insbesondere das Spitzenspiel gegen Bremen 1860 nun nicht mehr bestreiten können, angesichts der unsicheren Lage, wann es überhaupt weitergehen kann, aber wohl die richtige Entscheidung“, bekräftigt Sebastian Stolze, der hinsichtlich der Ligazugehörigkeit seines Teams in der neuen Saison noch keine abschließende Aussage treffen kann. „Die Nachricht ist noch so frisch, dass wir als Mannschaft noch gar keine Gelegenheit hatten, darüber zu diskutieren. Ich habe meine Meinung dazu ja bereits geäußert: Als Verein sollten wir die Chance wahrnehmen, es in der Oberliga zu versuchen, da wir dort sportlich sicher mithalten können. Am Ende des Tages muss diese Entscheidung aber von der Mannschaft getragen werden.“

Nach jetzigem Stand darf sich der neue Meister der Bezirksoberliga aber doch noch einmal sportlich beweisen. „Das Turnier der vier noch verbliebenen Mannschaften im Bezirkspokal ist bisher für den 6. Juni terminiert. Der Pokal ist immer eine schöne Geschichte. 2018 haben wir den Pokal gewonnen und würden das natürlich gerne noch einmal wiederholen. Hoffentlich bekommen wir die Chance dazu“, erklärt Sebastian Stolze.