Tobias Naumann und seine Spieler der SG Achim/Baden werden ihre Tore auch in der neuen Saison in der Oberliga bejubeln. (Björn Hake)

Mit der Planungssicherheit ist das auch im Amateursport momentan so eine Sache. Eine ziemlich komplizierte Sache. Das gilt unter anderem für den Handball. Hier hat der niedersächsische Verband (HVN) aktuell die Aufstiegsspiele zur 3. Liga auf der Agenda, für die sich interessierte Mannschaften aus den Oberligen melden können. Wie genau der Modus der Aufstiegsrunde gestaltet wird, wollen die Verbandsverantwortlichen nach dem Meldeschluss gemeinsam mit den Vereinen erörtern. Hierfür müsse man erst wissen, wie viele Mannschaften tatsächlich teilnehmen wollen, heißt es. Festgelegt ist in diesem Zusammenhang also noch nichts.

Die SG Achim/Baden hat derweil bereits beschlossen, dass sie nicht um den Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse mitspielen will (wir berichteten). „So verlockend es auch klingen mag, eine Teilnahme an einer Aufstiegsrunde würde uns nicht viel bringen“, sagt SG-Trainer Tobias Naumann, der seine Arbeit in Achim in der kommenden Saison fortsetzt (wir berichteten). „Den Wunsch, sich wieder sportlich zu betätigen, haben wohl alle Mannschaften im Tagebuch stehen. Aber für mich ist eine Aufstiegsrunde nicht das Geeignetste, um wieder in den Spielbetrieb einzusteigen.“ Unterhalten habe man sich über die gesamte Thematik – und sich dagegen entschieden. Ganz nach dem Motto: Kann man machen, muss man aber nicht.

Aus der rein sportlichen Sichtweise sei eine Teilnahme an der geplanten Aufstiegsrunde nicht ideal, findet Tobias Naumann. Der Hauptgrund ist die lange Pause, in der sich nicht nur die Oberliga-Handballer aus Achim aktuell befinden. In der Halle stand die Naumann-Sieben seit nunmehr sechs Monaten nicht mehr. Individuell fit halten – so lautete in der jüngeren Vergangenheit die Devise. „Zur Teilnahme an einer Aufstiegsrunde gehört ja auch ein gehöriges Maß Vorbereitung und Eingespieltheit“, merkt Naumann an. Ob man eine Mannschaft nach solch einer langen Ausfallzeit schnell fit bekommt, hält der SG-Coach für fraglich. Und auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinzu komme für Tobias Naumann dann noch die Pandemielage. „Aktuell stimmen die Vorzeichen überhaupt nicht, dass man kurzfristig Menschen aus verschiedenen Landkreisen für Handballspiele aufeinander loslassen sollte“, sagt der Trainer mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen. Auch der Landkreis Verden ist davon zurzeit wieder betroffen und wurde im Laufe der Woche zu einer Hochinzidenzkommune erklärt.

Organisatorischer Aufwand

Doch nicht nur im sportlichen Bereich schlummern Risiken. Dies gilt auch für die Organisation einer Aufstiegsrunden-Teilnahme. Ein Punkt dabei ist, dass die Spieler regelmäßig auf Corona getestet werden müssten. Zudem müssten weitere Vorkehrungen getroffen werden. Diese würden im Erfolgsfalle noch größer werden. „Der Aufwand wäre erheblich“, begründete SG-Teammanager Cord Katz die Entscheidung, die der Verein gemeinschaftlich beschlossen hat, vergangene Woche gegenüber unserer Zeitung. „Man würde in ein Risiko gehen, auch bei den Sponsoren. Die 3. Liga muss man erst einmal stemmen. Eventuell steht man am Ende mit leeren Händen da. Das macht für uns keinen Sinn.“

Die SG Achim/Baden, die zum bisher letzten Mal in der Saison 2014/2015 in der 3. Liga auflief, ist nicht der einzige Klub aus der Oberliga Nordsee, der auf die Teilnahme an einer Aufstiegsrunde verzichtet: Die HSG Delmenhorst, die bereits mehrfach offen mit der 3. Liga liebäugelte, hat sich ebenso gegen einen Start in einer solchen Runde entschieden. Für den Klub von der Delme würden die Umstände – unter anderen die hohen Inzidenzwerte – derzeit ebenfalls nicht stimmen. Wenn die Voraussetzungen stimmen würden, hätten die Delmenhorster durchaus Interesse an einer Teilnahme gehabt.

Fehlende Zeit ein Faktor

„Wir haben es erst mal der Mannschaft überlassen, ob sie überhaupt gewillt ist“, berichtet der HSG-Vorsitzende Jürgen Janßen. Danach habe man die formalen Bedingungen zusammengetragen: Durchführungsbestimmungen, Corona-Verordnungen, Forderungen des Verbandes. Letzten Endes war eben die fehlende Zeit der ausschlaggebende Faktor. Zudem sei eben nicht absehbar, wann die Delmenhorster zum Training in die Halle dürfen, erläutert Janßen.

Delmenhorsts Coach Jörg Rademacher will mit seinem Team keine "Hauruckaktion" machen. (INGO MÖLLERS)

Deshalb hätte eine Teilnahme an den Aufstiegsspielen keinen Sinn ergeben, meint auch Trainer Jörg Rademacher. Die Gesundheit seiner Spieler stehe für ihn immer im Vordergrund. „Wir wollten keine Hauruckaktion machen, sondern wollen die Jungs generell wieder auf ein Fitnesslevel bringen, mit dem Leistungssport möglich ist“, sagt der HSG-Coach. Er würde sich schon darüber freuen, wenn zumindest mal wieder Training in Kleingruppen erlaubt wäre.

Der Aufstieg in die 3. Liga bleibt aber ein Wunsch der Delmenhorster. In der kommenden Spielzeit wollen sie einen neuen Anlauf – und werden auch definitiv auf die SG Achim/Baden treffen.