Noch sind es rund zwei Monate bis im Lahof das erste Zweitliga-Spiel ansteht. Ende August soll dort aber die Saisoneröffnung des TV Baden gefeiert werden. (Björn Hake)

Baden. Wohin die Reise – rein sportlich gesehen – für den TV Baden in der 2. Volleyball-Bundesliga geht, wird sich im Laufe der bald beginnenden Saison zeigen. Aber schon jetzt steht fest, wie der Reiseplan für den Aufsteiger von der Weser aussieht: Die Volleyball-Bundesliga hat den Spielplan für die Saison 2018/2019 veröffentlicht. Doch auch vor der ersten Liga-Partie – während der Vorbereitung – stehen für das Zweitliga-Team um ihren neuen Trainer Fabio Bartolone einige Höhepunkte auf dem Programm.

Die Reise durch die zweithöchste Liga Deutschlands, sie beginnt für die Bartolone-Truppe tief im Westen. Es geht zum TuB Bocholt, der in der Vorsaison Zehnter wurde. Angepfiffen wird das Spiel am Sonntag, 16. September, um 16 Uhr. Badens Manager, Peter-Michael Sagajewski, fiebert diesem Datum und dieser Uhrzeit bereits entgegen. Wobei Sagajewski, der die erste Mannschaft des TVB trainierte und von der Landesliga in die 2. Bundesliga geführt hat, es ein wenig bedauert, dass das Auftaktspiel nicht an einem Sonnabend ausgetragen wird. „Das ist ein bisschen schade“, sagt er.

Heimpremiere gegen Mitaufsteiger

Anders sieht es dann eine Woche später mit dem ersten Heimspiel aus. Im Normalfall pilgern die TVB-Anhänger sonntags in die Lahofhalle, um ihr Team zu unterstützen. Bei der Heimpremiere müssen sich die Fans an einem Sonnabend (Anpfiff 19 Uhr) auf den Weg zum Badener Spielort machen. „Gleich im ersten Heimspiel bekommen wir es mit einem anderen Aufsteiger zu tun“, erzählt Sagajewski. Der amtierende Meister der 3. Liga Nord, der Kieler TV, kommt in den Weserort. Somit bekommen es die Badener gleich an Spieltag Nummer zwei mit einem wahrscheinlichen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zu tun. Denn nichts mehr als den Klassenerhalt peilen Bartolone und Sagajewski im ersten Zweitliga-Jahr des TV Baden an.

Bevor der Saisonstart in knapp zwei Monaten ansteht, wartet auf den Liga-Neuling allerdings eine harte Vorbereitung. „In dieser wird natürlich sehr viel trainiert“, sagt der TVB-Manager. „Doch jetzt machen wir erst mal eine dreiwöchige Pause. Danach geben wir bis zum Start allerdings Vollgas.“ Für Anfang August ist zum Beispiel ein Trainingslager vorgesehen. Zudem ist für den 25. August ein erster Härtetest eingeplant. Die Schwarz-Weißen aus Baden nehmen an diesem Tag an einem Turnier im Tecklenburger Land teil. Dort treffen sie auf den Drittligisten Tecklenburger Land Volleys sowie die beiden neuen Klassenpartner Moerser SC und FC Schüttorf 09. „Das Turnier wird zur ersten Standortbestimmung werden“, ist Peter-Michael Sagajewski überzeugt.

Platz zwei bei Studenten-DM

Am ersten September-Wochenende nimmt das Team von Coach Bartolone an einem weiteren Vorbereitungsturnier teil. „Dann fahren wir für drei Tage nach Dresden. Dort wird ein reines Zweitliga-Turnier ausgetragen“, so Sagajewski. Eine Woche vor dem Saisonstart will sich der TVB in Sachsen den Feinschliff holen. Bereits Ende August, am 29., um genau zu sein, steht ein anderer Höhepunkt auf dem Vorbereitungsplan. An diesem Mittwoch wollen die Badener die Saison offiziell eröffnen. Im Lahof soll die Zweitliga-Mannschaft vorgestellt werden, die am Abend (19.30 Uhr) ein Testspiel austrägt – und zwar gegen den Erstligisten TSV Giesen Grizzlys.

Ein Großteil der Mannschaft hat sich vor der dreiwöchigen Trainingspause noch einmal eine Portion Motivation verschafft: Bei den deutschen Hochschulmeisterschaften gewannen neun Spieler, die im Ligabetrieb das TVB-Trikot tragen, für die Universität Bremen die Vize-Meisterschaft. Im Halbfinale besiegte das Team die Uni Gießen (3:0). Im Finale setzte es eine 1:3-Niederlage gegen die Uni Bochum. „Zu diesem Team gehörten Spieler der Zweitligisten aus Essen und Bocholt. Es gab somit schon ein erstes Abtasten mit kommenden Gegnern“, sagte Sagajewski. Zum Team der Bremer Uni gehörten indes die Badener Erst-Herren-Spieler Alexander Decker, Ole Seuberlich, Artem Tscherwinski, Ole Sagajewski, Moritz Wanke, Jan-Hednrik Radeke, Jannik Haats und Nils Mallon. Letzterer fehlte bei der Endrunde jedoch. Vervollständigt wurde die Mannschaft durch Christoph Ehrt und Simon Bischoff (beide TV Baden II) sowie dem Delmenhorster Daniel Müller.

Jetzt winkt dem Team der Uni Bremen im kommenden Jahr die Teilnahme an der Studenten-EM in Neapel. Doch bevor ein Trip nach Italien auf einige Badener warten könnte, steht für die Schwarz-Weißen die Reise durch die 2. Bundesliga an. „Im Moment ist das alles aber noch sehr weit weg“, meint Sagajewski, der sich nun allein auf organisatorische Dinge konzentriert: „Die Aufstiegseuphorie ist mittlerweile verflogen. Es ist aber eine Aufbruchstimmung unter unserem neuen Coach vorhanden. Es ist schön zu sehen, wie sich die Spieler neu positionieren müssen. Für mich war mit dem Aufstieg der richtige Zeitpunkt gekommen, um Platz zu machen.“