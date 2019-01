Florian Block-Osmers (links) und Malte Meyer (rechts) müssen sich noch gedulden, bis sie gegen den TuS Rotenburg um zwei Punkte kämpfen. Das Spiel findet nun im Februar statt. (Hake)

Achim. Das hat es seit zwölf Jahren nicht mehr gegeben: Deutschland steht im Halbfinale einer Handball-Weltmeisterschaft. Und der Erfolg des Teams um Bundestrainer Christian Prokop hat auch Auswirkungen auf die Oberliga Nordsee. Ursprünglich sollten die Handballer der SG Achim/Baden am Sonntag ab 17 Uhr beim TuS Rotenburg antreten. Doch weil die deutsche Mannschaft durch ihren Halbfinaleinzug – am Freitagabend geht es gegen Norwegen – am Sonntag definitiv um eine Medaille spielt, wird der SG-Auftakt ins neue Jahr verschoben. Das Spiel der Achimer hätte eine halbe Stunde vor dem Endspiel der Weltmeisterschaft begonnen.

Nun heißt der erste Gegner im neuen Jahr für die SG Achim/Baden nicht mehr TuS Rotenburg – sondern VfL Fredenbeck. Der Drittliga-Absteiger gastiert am 2. Februar an der Weser. Den Achimern bleibt somit also noch ein wenig mehr Zeit, um sich auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten. Die Verlegung des Rotenburg-Spiels (Nachholtermin ist jetzt der 14. Februar, 20.15 Uhr) war zunächst nicht absehbar. Noch am Dienstag antwortete SG-Teammanager Cord Katz auf die Frage, ob das Spiel wegen der Handball-WM verlegt werde, mit einem Nein. Die beiden Klubs hatten zwar kommuniziert, einen neuen Termin zu finden. Aber eine Einigung kam zunächst nicht zustande. „Wir hatten überlegt, das Spiel auf Samstag oder Sonntagmittag vorzuziehen“, sagt Tobias Naumann.

Beide Optionen führten jedoch nicht zum gewünschten Ziel. Nun haben sich aber beide Teams darauf verständigt, das Spiel unter der Woche – der 14. Februar ist ein Donnerstag – zu bestreiten. Hinzu kommt, dass die Verlegung kostenlos ist. Dies ist aufgrund eines Vorratsbeschlusses des Bundesrates des Deutschen Handballbundes möglich, weil Deutschland in die Finalrunde eingezogen ist und Sonntag definitiv spielt.

Längere Erholungsphase

Dass es an diesem Wochenende noch nicht in der Oberliga weitergeht, komme dem Übungsleiter darüber hinaus sehr gelegen. „Denn so können sich unsere angeschlagenen Spieler, die wir vor der Weihnachtspause hatten, noch eine weitere Woche erholen. Dass wir nun ein paar Tage länger bis zum Start warten müssen, macht den Bock auch nicht fett“, findet der Coach.

Dennoch wolle seine Mannschaft auch langsam wieder in den Spielbetrieb zurückkehren. Der letzte Oberliga-Auftritt der SG Achim/Baden liegt schon einige Wochen zurück: Am 15. Dezember 2018 kassierte die Naumann-Sieben eine bittere Niederlage beim SV Beckdorf, die die Tabellensituation für die SG ein wenig angespannter gemacht hat. Doch die Schlappe in Beckdorf ist abgehakt. Der Fokus liegt längst auf der zweiten Saisonhälfte. Und auf diese sieht Tobias Naumann sein Team gut vorbereitet. „Wir haben die Intensität im Training schon ein bisschen angehoben, haben es aber auch nicht übertrieben“, sagt er. „Mittlerweile sind wir wieder im normalen Modus.“

Wenn die SG Achim/Baden nun am 2. Februar gegen Fredenbeck ins Jahr 2019 startet, wird ein Spieler nicht mehr dabei sein. Tobias Naumann bestätigte auf Nachfrage, dass sich Linkshänder Marvin Rauer dazu entschieden hat, die Spielgemeinschaft mit sofortiger Wirkung zu verlassen.