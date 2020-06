In der vergangenen Saison war Valerie Steinhauser mit den Handballerinnen der TG 88 Pforzheim noch in der 3. Liga Süd unterwegs. In der kommenden Spielzeit wird die Kreisläuferin nun aber für den TSV Intschede in der Landesliga Bremen auflaufen. Mit der Verpflichtung ist dem Klub von de linken Weserseite ein echter Transfer-Coup gelungen.

Valerie Steinhauser habe es der Liebe wegen vom nördlichen Schwarzwald in den Landkreis Verden verschlagen, erklärt Jannik Sievers. Zweimal habe die 24-Jährige am Training teilgenommen und dann spontan ihre Zusage gegeben, berichtet Sievers, der den TSV gemeinsam mit Niklas Bodenstab trainiert. Da noch ungewiss sei, wann Jana Albert nach ihrer Schwangerschaft in den Kader zurückkehrt, sei man noch auf der Suche nach einer weiteren Kreisläuferin gewesen. Mit der jungen Cora Witzschke sowie Studentin Henrieke Schwittek wird Valerie Steinhauser beim TSV Intschede in der Saison 2020/2021 ein Kreisläufer-Trio bilden. Sievers: „Nun passt der Rahmen, die letzte Lücke ist geschlossen, wir sind gut aufgestellt.“ Seine Premierensaison in der Landesliga hatte der TSV Intschede auf Platz sechs abgeschlossen.

Mehr Verantwortung für Bodenstab

Nach ein paar Outdoor-Einheiten auf dem Intscheder Sportplatz durften die Spielerinnen des TSV an diesem Donnerstag erstmals wieder in der Thedinghauser Gustav-England-Halle trainieren. „Natürlich unter Einhaltung der Corona-Vorschriften, mit Abstand und ohne Körperkontakt“, sei die erste Übungseinheit in der Halle nach dem plötzlichen Saison-Aus über die Bühne gegangen, erläutert Jannik Sievers. Wie der 25-Jährige erklärt, würden sich die Aufgaben im Trainerteam des TSV etwas verschieben. An der bewährten Doppellösung werden man festhalten. Niklas Bodenstab soll zukünftig aber mehr in die Verantwortung rücken. Die Freude über die Zusage von Valerie Steinhauser ist Sievers indes anzuhören. „Natürlich sind wir glücklich, dass sich eine Spielerin aus der 3. Liga für uns entschieden hat.“