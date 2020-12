Der TSV Daverden II um Jan-Malte Jodat (am Ball) hat in dieser Saison bisher erst ein einziges Spiel absolviert. Dass die Daverdener Reserve länger als geplant in der Landesklasse antreten könnte, hängt vor allem mit der Corona-Pandemie zusammen. (Björn Hake)

Die Hoffnung auf ein sportliches Ende der Handballsaison bleibt: Das Präsidium des Handballverbandes Niedersachsen (HVN) um Stefan Hüdepohl hat in einer Sitzung mit den Gliederungen und Regionen einem Abbruch vorerst eine Absage erteilt (wir berichteten). Während die Volleyballer bereits auf Landesebene den Stecker gezogen haben, wollen die Handballer diesen Schritt also noch nicht gehen. Es gibt allerdings noch einige Unwägbarkeiten.

Die größte Frage ist wohl: Was passiert mit der Landesklasse? Diese Liga soll – so war der ursprüngliche Plan – mit dem Ende dieser Saison aufgelöst werden. Einen Großteil der Mannschaft wird es dann zurückspulen auf Regionsebene. Der letzte Meister der Landesklasse wird ebenso wie der Zweitplatzierte in die Landesliga aufsteigen. Die Drittplatzierten spielen laut Ausschreibung mit den Meistern der Regionsoberligen Mitte-Niedersachsen und Elbe/Weser sowie dem Meister der Bremen-Liga einen weiteren Aufsteiger aus. Der große Rest wird in Zukunft auf Regionsebene spielen. Bei den Männern steigen mindestens zehn Mannschaften ab, bei den Frauen sogar elf.

Direkt betroffen sind gleich mehrere Teams aus unserem Verbreitungsgebiet. Dazu zählen bei den Männern der TV Sottrum, TSV Daverden II und die SG Achim/Baden III sowie bei den Frauen der TV Oyten III und der TSV Daverden. Vor dem Hintergrund, dass diese Teams auf Regionsebene verschwinden würden, liegt ein sportlich belastbares Resultat der Serie auch Steffen Mundt am Herzen. Der Vorsitzende der Handballregion Mitte-Niedersachsen weiß um die besondere Konstellation einer Qualifikationssaison während einer Pandemie. „Es gibt die Idee, dass wir das Ganze verschieben. Da sind wir gerade in der Feinabstimmung“, ist das Landesklassen-Aus und vor allem die Frage danach, ob der Zeitpunkt am Ende der laufenden Saison überhaupt noch tragbar ist, auf der Tagesordnung der Kreisarbeitsgemeinschaft KRAGE. Eine Sicherheit kann Mundt nicht geben. „Das ist schwierig. Wir wissen alle nicht, wie sich die Pandemie entwickelt. Wir gucken alle in die Glaskugel“, sei die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens entscheidend darüber, wie nicht nur mit der Landesklasse, sondern mit der gesamten Saison verfahren wird. Pläne für die Fortsetzung gibt es auch in der Region. „Unser Zeitplan sieht ähnlich aus wie der des HVN“, macht er deutlich. Spätestens Anfang März will der Handballverband seine Ober- und Verbandsligen fortsetzen, bis Ende Juni muss die Serie gespielt sein. So sieht es Mundts Aussage zufolge auch auf Regionsebene und in der Landesklasse aus.

Kommt grünes Licht für den Sport, „ist die Spieltechnik vorbereitet. Sie hat alle Pläne in der Schublade liegen“, sagt Mundt. In einer einfachen Runde wolle man Meister und Absteiger ermitteln. Könne man zum Beispiel die Rückserie spielen, sei der Vorteil, dass alle Partien schon terminiert und alle Hallen entsprechend geblockt seien. „Dann bräuchten wir keine komplette Umgestaltung des Spielplans mehr.“ Doch was passiert, wenn die Saison überhaupt nicht mehr ins Rollen kommt? Ein Szenario, das derzeit niemand ausschließen kann. Bei einer drei- bis vierwöchigen Vorbereitung, die der HVN seinen Klubs zugesagt hat, bedeutet das, dass ein Neustart des Ligabetriebs im Februar so gut wie vom Tisch wäre. Die Region Hannover plant laut HVN-Mitteilung für ihre Klubs bereits verschiedene Alternativen, so etwa Turnierwettbewerbe oder Aktivitäten außerhalb der Halle. Und wie sieht es in der Region Mitte-Niedersachsen aus? Konkretes gibt es noch nicht, wie Mundt verrät. Einen Alleingang des Führungsstabs wird es jedenfalls nicht geben. „Da werden wir uns mit den Vereinen auseinandersetzen und dann gemeinsam beraten. Wir sind als Region die Ebene, die versucht, die Dinge zu organisieren. Aber wir entscheiden das nicht von oben herab.“ Erst einmal bleibt ohnehin eine andere Hoffnung, nämlich die, die Saison sportlich zu beenden. Das wäre für alle Mannschaften, sowohl auf Landes- als auch auf Regionsebene, die beste Lösung.

Zur Sache

HVN erstattet Meldegelder

Der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) erstattet den Mitgliedsvereinen bereits für die Saison 2020/2021 gezahlte Meldegelder und übernimmt für sie zum Teil auch Lizenzgebühren, die die Mitglieder hätten begleichen müssen. Darüber informierten Präsident Stefan Hüdepohl und Geschäftsführer Markus Ernst jetzt die Vertreter der Gliederungen während einer Online-Konferenz. Geschäftsführer Ernst spricht von Einnahmen in Höhe von 80 000 Euro, auf die der Verband verzichte.

Den Landesligisten und Mannschaften der Landesklassen erstattete der Verband demnach bereits 50 Prozent der gezahlten Meldegelder für die Saison 2020/2021. Für die Ober- und Verbandligisten übernimmt der HVN die Gebühren für die Nutzung der Video-Plattform Sportlounge (250 Euro pro Mannschaft). Die Meldegelder für die Spielklassen der Jugend wurden nicht erhoben beziehungsweise bereits in der vergangenen Woche zu 100 Prozent zurückerstattet.

Präsident und Geschäftsführer beziehen sich auf einen einstimmigen Beschluss des Präsidiums von Anfang dieses Monats. An den Verbandsabgaben hält der Verband fest. „Auch, um unseren finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern und dem Deutschen Handballbund sowie dem Deutschen Olympischen Sportbund gerecht zu werden“, erklärte Hüdepohl, „vor allem aber, um mittelfristig zusätzliche Vorhaben im Bereich Mitgliederentwicklung platzieren zu können. Die benötigen wir aufgrund der erwarteten Auswirkungen der andauernden Corona-Pandemie auf unseren Sport aktuell nötiger denn je.“ Laut Markus Ernst denke der Verband in diesem Zusammenhang über Projekte nach, die zu Bonuszahlungen an die Vereine führen könnten. Gespräche über Details stünden noch aus.