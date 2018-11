Wie viele Handballer in der neuen Saison im Pokal zur ihrem Spielgerät greifen, wird sich zeigen. Denn die Teilnahme ist an diesem Wettbewerb ist künftig freiwillig. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Das erweiterte Präsidium des Handball-Verbandes-Niedersachsen (HVN) hebt die Zwangsteilnahme am Verbandspokal zur Saison 2019/2020 auf. Diese Nachricht werden die allermeisten Vereine erfreut zur Kenntnis genommen haben. Beschlossen wurde die Änderung vom Verband am Sonnabend während seiner Herbstsitzung in Walsrode. Den Antrag auf die Aufhebung der Verpflichtung hatte die Handball-Region Mitte Niedersachsen gestellt, für die der erste Vorsitzende Steffen Mundt in die Lüneburger Heide gereist war. An den Pokal-Wettbewerben will der Verband festhalten. In welcher Form, darüber wollen kurzfristig Spielausschuss und Präsidium des HVN beraten und entscheiden.

„Wir haben lange an dem Wettbewerb herumgedoktert und immer wieder nachjustiert“, wird Jens Schoof, Vizepräsident Spieltechnik des Verbandes, auf der Internetseite des HVN zitiert. „Der Pokal wird von den Vereinen als Übel angesehen. Jetzt müssen wir gucken, wie es auf freiwilliger Basis läuft.“ Aktuell wird der Wettbewerb bei den Frauen und Männern in Turnierform und Einzelspielen gespielt. Der Pokalsieger wird dann in einem Final-Four-Turnier ermittelt. Bei den Männern hat in diesen Tagen der ATSV Habenhausen den Zuschlag für die diesjährige Ausrichtung erhalten. Am 22. Dezember empfängt der Drittliga-Absteiger in der Hinni-Schwenker-Halle die HF Helmstedt-Büddenstedt, den OHV Aurich und die Sportfreunde Söhre. Bei den Frauen steht kurz vor Weihnachten noch die dritte Runde mit vier Turnieren an. Das Final-Four ist auf das Wochenende 6./7.April 2019 terminiert.

Sportlicher Wert wird vermisst

Tatsächlich wurde der Pokalwettbewerb für die meisten Klubs zuletzt als lästiger Zusatztermin angesehen. „Wir nutzten das zum Testen“ – dieser Satz fiel nicht selten, wenn vom Pokal die Rede war. Einen sportlichen Wert erkennt kaum ein Trainer in dem Wettbewerb. Es fehle an der Attraktivität – und auch die Perspektive, so die Meinung vieler Klubs. Konnten die Außenseiter vor einigen Jahren noch darauf hoffen, auf einen „dicken Fisch“ zu treffen, ist dies nach dem aktuellen Modus quasi ausgeschlossen. Einige Handballfreunde werden sich noch an den 12. August 2013 erinnern. Damals traf die SG Achim/Baden als Oberligist in der ersten Runde des DHB-Pokals in der Gymnasiumhalle auf den Erstligisten Bergischen HC. Obwohl die damals von Tomasz Malmon trainierten Achimer beim 20:36 erwartungsgemäß den Sprung in die zweite Runde verpassten, hatten die rund 500 Besucher ihr Kommen nicht bereut. Denn beide Mannschaften zeigten ein kurzweiliges Spiel und für die Fans gab es einen Bundesligisten zum Anfassen.

Ingo Ehlers, Trainer des aktuellen Landesliga-Spitzenreiters TSV Daverden, sieht den Pokal nicht gänzlich negativ. Die Priorität würde er allerdings nicht zu hoch ansetzen und Einzelspiele dem Turniermodus vorziehen. Der Wettbewerb sei keine „schlechte Sache“ für die Vorbereitung. Ein Freund des Pokals in seiner jetzigen Form ist hingegen Peter Bartniczak. Er fände den Wettbewerb gerade für Mannschaften aus dem unteren Bereich reizvoll, sagte der Coach des Frauen-Landesligisten TV Oyten III. Man habe bei den Turnieren mehrere Spiele und auch der Außenseiter sei nicht chancenlos, nennt der gebürtige Dortmunder zwei Vorzüge. „Vielleicht“, regt Peter Bartniczak an, „kann man den Pokal aufwerten, um ihn attraktiver zu machen.“ Anders als Peter Bartniczak kann sich Sascha Kunze, Coach der Landesliga-Männer der HSG Verden-Aller, kaum für den Pokal begeistern. Wenn überhaupt, sagt Kunze, solle der Wettbewerb „maximal wie beim Fußball gespielt werden. Einzelspiele und der Gewinner kommt weiter.“ Dass es keine verpflichtende Teilnahme mehr gibt, begrüßt er.

Gedankengänge, die Pokalwettbewerbe der Frauen und Männer komplett abzuschaffen, haben die Verbandsfunktionäre zunächst wieder verworfen. Nun liegt es aber auch ein Stück weit an den Vereinen, ob der Pokal eine Zukunft hat. Geben in der Saison 2019/2020 nur noch wenige Teams ihre Meldung ab, dann könnte der traditionsreiche Wettbewerb schon bald Geschichte sein.