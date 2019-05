Die Medaillen für den Zweitplatzierten konnten die Oytener nach der Finalpleite gegen Drochtersen/Assel nicht trösten. (Björn Hake)

Es gibt drei Gründe, warum Fußballer beim Schlusspfiff zu Boden fallen: Freude, Enttäuschung, Erschöpfung. Am Vatertag in Rotenburg waren die beiden letztgenannten Gründe für das Fallen der Oytener U18 verantwortlich. Als ob sich die Erdanziehungskraft mit dem Ertönen des Abpfiffs um das Zehnfache gesteigert hätte, so schnell lagen die TVO-Nachwuchskicker am Boden. Für die Spieler des SV Drochtersen/Assel schlugen die physikalischen Gesetze hingegen ins andere Extrem um. Sie rannten leichtfüßig über den Platz, sprangen sich in die Arme und jubelten hüpfend. Kein Wunder, bedeutete dieser Schlusspfiff für sie doch den 3:2 (0:1)-Triumph im Bezirkspokal-Finale.

Die Zukunft heißt Herren-Bezirksliga

Und der war hart erkämpft, denn über weite Strecken boten die Oytener dem Favoriten mehr als nur Paroli. Dabei waren die Vorzeichen eindeutig: Drochtersen wurde Landesliga-Meister mit nur einer Niederlage, während Klassenkonkurrent Oyten die Saison auf dem vorletzten Rang abschloss. Doch für diese eine Niederlage des Favoriten war der TVO verantwortlich gewesen. „Wir hatten gehofft, dass es uns ein zweites Mal gelingt“, sagte Coach Dennis Wiedekamp.

Und zunächst sprach auch alles dafür. Bereits in Minute neun profitierte Erik Baessmann von einem Torwartfehler und stellte auf 1:0. Der Torschütze ist zusammen mit Thomas Baumann, Lennart Brand, Julian Stiehl, Dorian Mothes und Keeper Fabian Meyer die Zukunft des Oytener Fußballs, denn sie alle rücken zur neuen Saison in den Herren-Bezirksliga-Kader von Coach Axel Sammrey auf. Dieser machte sich ebenfalls ein Bild von seinen zukünftigen Schützlingen und war begeistert. „Ein super Spiel machen sie“, lobte Sammrey in der Pause. Zu diesem Zeitpunkt stand es jedoch bereits 1:1, da sich Mothes einen unnötigen Ballverlust geleistet und anschließend Keeper Meyer einen Drochterser im Strafraum gefoult hatte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Christian Rusch (34.). Am Urteil Sammreys änderte das jedoch nichts. Beide Teams wussten in den ersten 30 Minuten schnell das Mittelfeld zu überbrücken und erspielten sich dadurch beinahe im Minutentakt Chancen. Eine davon hätte das 2:0 sein müssen, doch Görkem-Turan Colak jagte den Ball aus fünf Metern über das Tor.

Somit mussten sich die Oytener bis zur zweiten Halbzeit mit dem Jubeln gedulden. Doch dann ging es wieder schnell: Einen Freistoß von der Seitenlinie schlug Julian Stiel mustergültig in den Sechzehner. Dort war Lennart Brand eh schon der Größte und sprang zudem am höchsten – 2:1 per Kopf (48.). Wieder hielt die Führung aber nur bis Mitte der Halbzeit. Und diesmal waren es die Drochterser, die von einem Torwartfehler profitierten. Keeper Meyer rutschte beim Herauslaufen weg und somit genügte eine Kopfballverlängerung von Ole Franz zum 2:2 (66.). Ein Schock für den TVO und der nächste folgte zugleich. Keeper Meyer wehrte drei Minuten später einen Schuss so gerade noch ab, doch Fabian von Essen schaltete schneller als die Oytener Defensive und traf zum 2:3. Das war der Knock-out, die Wiedekamp-Schützlinge waren anschließend physisch und psychisch am Ende. „Wir waren kopflos und haben es nicht mehr hinbekommen, strukturiert nach vorne zu spielen“, beobachtete der Coach. In der Folge ließ Drochtersen vier Hochkaräter liegen, wurden aber vom TVO dafür nicht mehr bestraft. Und dann setzte die Schwerkraft mit dem Ertönen des Schlusspfiffs ein.

„Es war dennoch eine schöne Pokalrunde. Überhaupt im Finale zu spielen, ist sehr geil. Nur schade, dass sich die Jungs nicht noch belohnt haben“, resümierte Dennis Wiedekamp.