Für die Etelser (blaue Trikots) war im Bezirks-Finale im heimischen Schlosspark gegen die SG Soltau kein Durchkommen. (Klama)

Etelsen. Im Vorfeld des Finales um die Ü32-Fußball-Bezirksmeisterschaft hatte sich Andre Koopmann den Kader des Gegners angeschaut und festgestellt, dass er keinen Spieler der SG Soltau kennt. Nun ist das Finale gespielt und Andre Koopmann sowie seine Mitstreiter vom TSV Etelsen dürften einige der Soltauer nicht mehr vergessen, und das nicht im positiven Sinne. Die Schlossparkkicker verloren auf heimischen Boden mit 0:6 (0:2). Der Traum von der Teilnahme an der Niedersachsen-Meisterschaft in Barsinghausen ist damit ausgeträumt – vorerst.

Die Soltauer vernichteten die Etelser Meisterschaftsträume frühzeitig. Bereits nach zehn Minuten war es Ridvan Tümenci, der die Führung der Gäste erzielte. Es dauerte zwölf weitere Minuten, ehe sich erstmals der Name Sebastian Meene in das Gedächtnis der Gastgeber einbrennen sollte. Meene erzielte das 2:0 für Soltau. Doch dabei beließ er es nicht. Sebastian Meene erwies sich als Etelser Schrecken, denn er schoss insgesamt vier Tore im Finale – 0:3 (47.), 0:4 (55.), 0:6 (64.). Zwischenzeitlich hatte Pierre Ludwig Morell per Strafstoß auf 5:0 für die Gäste erhöht. Die Etelser Offensivabteilung mühte sich hingegen vergeblich, einen Treffer zu verbuchen.

Qualifikation möglich

Die Alt-Herren-Mannschaft des TSV hatte sich im Vorfeld einiges vorgenommen, wollte sie doch das Ticket für die Teilnahme an der Niedersachsen-Meisterschaft mit einem Sieg buchen.

Der Traum von Barsinghausen lebt aber weiter, doch der Weg ist jetzt ein anderer, ein längerer. Die Schlossparkkicker können sich noch einen Startplatz sichern, wenn sie drei Qualifikationsrunden siegreich durchlaufen. In diesen Runden treten die Etelser als Kreismeister gegen die anderen auf Bezirksebene gescheiterten Kreismeistern sowie den Vizekreismeistern an.