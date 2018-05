Trainer Dariusz Sztorc hat den FSV Langwedel-Völkersen zum Klassenerhalt geführt. (Marvin Ibo Güngör)

"Ich habe schon vor ein paar Wochen mit den Verantwortlichen des Vereins gesprochen. Ich werde auch in der neuen Saison die Mannschaft trainieren und freue mich darüber", sagte Dariusz Sztorc, Coach des FSV Langwedel-Völkersen. Sztorc hatte am Sonnabend aber noch einen weiteren Grund, glücklich zu sein. Denn seine Elf gewann am Sonnabend mit 2:0 (1:0) beim FSV Hesedorf/Nartum und hat somit den Klassenerhalt sicher. Das letzte Saisonspiel am Dienstag gegen Hülsen hat nur noch statistischen Wert.

"Besonders freut es mich, dass wir den Klassenerhalt aus eigener Kraft geschafft haben", meinte Dariusz Sztorc, der mit dem Auftreten seiner Mannschaft gegen Hesedorf sehr zufrieden war. "Nur unsere Chancenverwertung muss noch besser werden. Wir sind allein fünfmal allein auf den gegnerischen Torhüter zugelaufen und haben davon nicht eine Chance genutzt", sagte der Trainer. Zudem verschoss Faruk Senci (70.) einen Elfmeter. Trotz der vergebenen Möglichkeiten hatte Langwedel zu diesem Zeitpunkt aber schon mit 2:0 geführt. Tor Nummer eins wurde von Leistungsträger Daniel Throl erzielt (8.). "Von da an war das Spiel auf unserer Seite", meinte Dariusz Sztorc. Den zweiten Treffer der Gäste erzielte Thorben Wendt (60.).

"Dem Gegner muss ich auch Respekt zollen. Die haben uns alles abverlangt", sagte Dariusz Sztorc. Gefeiert hat die Mannschaft am Abend allerdings ohne ihren Trainer. "Ich genieße diesen Erfolg lieber in Ruhe. Aber die Jungs sollen mal ordentlich feiern", meinte Sztorc.