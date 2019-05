Bremen. Gleich die erste Relegationsrunde zur Handball-Landesliga sollte für die weibliche A-Jugend des TSV Daverden zur Endstation werden. Die Grün-Weißen kassierten in ihren drei Spielen gleich Niederlagen. Allerdings fielen diese nicht sonderlich hoch aus. Dennoch blieb der Mannschaft von Trainerin Katrin Hornung nach den Niederlagen gegen den TuS Jahn Hollenstedt (26:28), die JSG Geestland (16:21) und den TS Woltmershausen (21:27) in der Vierergruppe nur der letzte Platz.

Während die Sieben um die frühere Niedersachsen-Auswahlspielerin Soline Müller – sie markierte in den drei Begegnungen insgesamt 22 Tore für den TSV Daverden – nun in der neuen Saison in der Regionsoberliga unterwegs sein wird, haben sich der TS Woltmershausen und der TuS Jahn Hollenstedt auf Anhieb die beiden ersten Plätze gesichert. Diese berechtigen zur Teilnahme an der Landesliga. Für die JSG Geestland, die in der Abschlusstabelle auf Platz drei steht, besteht noch Hoffnung. Die JSG spielt in Runde zwei erneut um ein Landesliga-Ticket.

Ganz nahe dran an einem Sieg war Daverdens Nachwuchs gleich im ersten Turnierspiel gegen den TuS Jahn Hollenstedt. Nachdem Soline Müller zum 25:25 (36.) getroffen hatte, fiel die Entscheidung zugunsten des Kontrahenten aus dem Landkreis Harburg erst in der Schlussphase. Für den TSV Daverden bleibt es nun vorerst bei einem einjährigen Intermezzo in der Landesliga. In der Saison 2018/2019 war der TSV in der Oststaffel auf Rang acht eingelaufen.