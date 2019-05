Gleich zwei Spielklassen runter geht es für die weibliche Handball-B-Jugend der HSG Verden-Aller in der kommenden Saison. Nachdem die Mädchen aus der Kreisstadt in der vergangenen Spielzeit – damals noch als C-Jugendliche – in der Oberliga unterwegs waren, hat die inzwischen in die B-Jugend aufgestiegene Mannschaft unter ihrem neuen Trainer Ingmar Steins die Qualifikation für die Landesliga verpasst.

3:5 Punkte sollten beim Zweitrunden-Turnier in Bremervörde in einer Fünferrunde nur Platz vier bedeuten. Nach einem 7:7-Unentschieden im Auftaktspiel gegen den TV Schiffdorf war für die HSG Verden-Aller noch alles möglich. Zu Ungunsten der Steins-Crew war das Turnier dann nach Niederlagen gegen den MTV Torstedt (6:10) und den TSV Bremervörde (3:17) verlaufen. Ihren einzigen Sieg verbuchten Jette Dudda (elf Tore in vier Spielen) und Co. im vierten Spiel beim 13:5-Erfolg gegen die SG Findorff. Mit dem ebenfalls ausgeschiedenen Kontrahenten könnte es ab September in einer gemeinsamen Regionsoberliga der Handball-Region Mitte Niedersachsen (HRMN) und Bremen ein Wiedersehen geben. Zwei Landesliga-Plätze gingen in Bremervörde an den heimischen TSV und den TV Schiffdorf. Als Dritter erhält der MTV Torstedt eine weitere Chance.