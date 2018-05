Erzielte den wichtigen Führungstreffer für Verden: Patrick Zimmermann. (Hake)

Hambergen. Lange galt die Meisterschaftsfrage in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 bereits als beantwortet, kurzzeitig kamen die Vorhersager nochmals ins Schwitzen, nun haben sie Gewissheit: Der FC Verden ist Meister und kehrt damit direkt nach dem Abstieg aus der Landesliga wieder in diese zurück. Dies wurde durch den überzeugenden 6:2 (4:0)-Auswärtssieg beim letzten verbliebenen Meisterschaftskonkurrenten, dem FC Hambergen, besiegelt.

Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Die Hamberger Hoffnungen waren eh gering und nach spätestens 23 Minuten komplett dahin. Hambergen kam mit der aggressiven Zweikampfführung und dem konsequentem Pressing der Verdener nicht zurecht. Das Resultat: Patrick Zimmermann (11.), Soeren Radeke (21.) und Maximilian Schulwitz (23.) hatten bereits auf 3:0 für die Gäste gestellt. Saisontor Nummer 43 ließ Schulwitz in Minute 36 folgen. Gefeiert wurde schon das 2:0 von Radeke wie die Meisterschaft, seine Mitspieler auf dem Feld sowie die Auswechselspieler verfolgten den Schützen des 35-Meter-Traumtores.

Verdens Coach Sascha Lindhorst stimmte seine Mannen in der Halbzeit nochmals ein, obwohl die Nummer quasi durch war. „Ich habe den Jungs gesagt, dass ich hier eine ganz klare Entscheidung will, damit Ruhe ist“, erzählte Lindhorst mit einem breiten Grinsen. Zurecht, schraubten Schulwitz (50.) und Katip Tavan (68.) das Ergebnis doch noch auf 6:0. Hambergen kam immerhin noch zu den beiden Ehrentreffern in der Schlussphase durch Frederik Nagel.